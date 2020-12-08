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Zümrüdüanka Zümrüt kimdir? Ceren Yılmaz hakkında bilgiler

Zümrüdüanka dizisinin öne çıkan karakterlerinden Zümrüt ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. İşte Ceren Yılmaz hakkında bilgiler.

08 Aralık 2020 Salı 19:20
Zümrüdüanka Zümrüt kimdir? Ceren Yılmaz hakkında bilgiler
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Zümrüdüanka dizisinde Zümrüt karakterine hayat veren oyuncu Ceren Yılmaz’dır.

Zümrüt karakterinin 2 kardeşi, annesi ve babası vardır. Yoksulluk nedeniyle zor günler geçiren Zümrüt, Demirkan ailesinin torunu Serhat’a aşık olmuştur. Ailesini geçindirebilmek için Demirkan ailesinin fabrikasında çalışan Zümrüt, azimli davranışlarıyla öne çıkmaktadır.

Zümrüdüanka Ceren Yılmaz kimdir?

3 Haziran 1990 yılında Samsun’da dünyaya gelen Yılmaz, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuştur. Henüz 7 yaşında belediye tiyatrolarında rol almaya başlayan Yılmaz, çizime olan yeteneğini keşfettikten sonra dekor alanına yönelmiştir. 2012 Miss Turkey finalisti olan Yılmaz, 2016 yılında Craft Oyunculuk Okulu’nda eğitim almıştır.

İlk profesyonel dizi tecrübesini ‘Yağmurdan Kaçarken’de yaşayan Yılmaz, Filinta ve Deli Gönül dizilerinde rol almıştır.  



Son Güncelleme: 08.12.2020 19:20
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ZümrüdüankaCeren Yılmaz Kimdir
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