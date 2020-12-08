Zümrüdüanka Ülfet kimdir? Hatice Aslan hakkında bilgiler

Zümrüdüanka dizisindeki başarılı performansıyla beğeni toplayan oyuncu Hatice Aslan, dizide Ülfet karakterini canlandırıyor. Gençliğinde oldukça güzel olan Ülfet’in gözü hep yükseklerdeydi ve bu yüzden zengin biriyle evlenmenin hayalini kurdu. Ancak istediği gibi biri karşısına çıkmayınca ailesi onu fakir olan Rüstem’e verdi. Fakir bir aileden gelen Ülfet, hayatının geri kalanında da yoksullukla mücadele etti.

Yıllar sonra çocukları büyüdü ve Ülfet’in zengin koca planları bu kez kızı Zümrüt için kuruldu. Zümrüt’ün zengin biriyle evlenmesiyle kendi hayatının da kurtulacağına inanan Ülfet, para için kızını kötü bir oyuna alet etti..

Hatice Aslan kimdir?

Ünlü oyuncu Hatice Aslan 20 Şubat 1962 tarihinde Sivas’ta doğmuştur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitiren Aslan, ilk ekran tecrübesini 1993 yılında Ferhunde Hanımlar dizisi ile yaşamıştır. Bu dizide 1636 bölüm oyunculuğunu sergileyerek adını sektörde duyurmuştur. Başarılı oyuncu şimdilerde Zümrüdüanka dizisinde Ülfet karakterine hayat vermektedir.

Hatice Aslan’ın rol aldığı yapımlar

Zümrüdüanka

Alef

Kuzgun

Bir Deli Rüzgar

Adı: Zehra

Mayısıs Kraliçesi

Ayrılsak da Beraberiz

Bugünün Saraylısı

Lale Devri

Samanyolu

Düğün Şarkıcısı

Güzel Günler

En Son Babalar Duyar

Ferhunde Hanımlar

Deli Balta

Kınalı Kar