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Zümrüdüanka Suhandan Kimdir? Pelin Abay kimdir?

Ekranların sevilen dizisi Zümrüdüanka'da Suhandan karakterine hayat veren Pelin Abay merak ediliyor. Pek çok kişi, Zümrüdüanka Suhandan kimdir? Pelin Abay kimdir? soruları araştırılmaya devam ediliyor.

16 Aralık 2020 Çarşamba 09:16
Zümrüdüanka Suhandan Kimdir? Pelin Abay kimdir?
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Zümrüdüanka dizisi oyuncuları merak edilirken son günlerin en merak edilen ismi Suhandan karakterine hayat veren Pelin Abay oldu.

Zümrüdüanka Suhandan kimdir?

Dizide Abbas’ın kızı olan Suhandan, ailesinden bıkmış bir kızdır. Özel bir kolejde 12. Sınıf öğrencisi olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Suhandan, Nevşehir’in en bilindik ve eğitim seviyesi yüksek kolejinde eğitim görmektedir. Dersleri iyi olmasına karşın Suhandan’ın son günlerde aklı başka şeylerdedir.

Babası ve babaannesinin baskılarından sıkılan Suhandan artık rahatsız olmaya başlamıştır.

Pelin Abay kimdir?

6 Haziran 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Pelin Abay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

Okul hayatından sonra tiyatrolarda görev almaya başlayan Abay, oyunculuk dersleri ve diksiyon eğitimi almıştır.

İlk defa Gülizar dizisi ile izleyici karşısına çıkan Abay Fatoş karakteri ile 8 bölüm görev almıştır. Daha sonrasında Vatanım Sensin dizisinde Handan karakterine hayat veren Pelin Abay ayrıca Netflix’in sevilen Türk dizisi Atiye dizisinde görev almıştır.

Pelin Abay görev aldığı yapımlar

  • Zümrüdüanka
  • Atiye
  • Vatanım Sensin
  • Gülizar

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 09:16
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