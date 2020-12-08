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Zümrüdüanka Rüstem kimdir? Serhat Özcan Yaşı hakkında bilgiler

Zümrüdüanka dizisi izleyicilerden tam not aldı. Dizide Rüstem karakteri dikkatleri üzerine çekti. Dizinin sevenleri Zümrüdüanka Rüstem kimdir sorusunu araştırmaya başladı.

08 Aralık 2020 Salı 18:24
Zümrüdüanka Rüstem kimdir? Serhat Özcan Yaşı hakkında bilgiler
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Ekranların sevilen dizisi Zümrüdüanka beğenileri toplamaya devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Rüstem karakteri dikkatleri çekti. Dizide Rüstem karakterini oyuncu Serhan Özcan canlandırıyor.

Zümrüdüanka Rüstem kimdir?

Rüstem gariban, kendi halinde yaşayan biridir. Yıllar önce Demirkan Holding’in sahibi olduğu kum ocaklarında çalışan ve bir iş kazası sonrası sakat kalan Rüstem çalışamaz hale gelmiştir. Rüstem çalışamadığı için Zümrüt çalışmaya başlamıştır. Ülfet ise Rüstem’i çalışamadığı için sürekli ezmiş ve üzerine gelmiştir. Rüstem bu duruma üzülse de elinden bir şey gelmez.

Serhat Özcan kimdir?

8 Ağustos 1961 yılında dünyaya gelen tecrübeli oyuncunun tam adı Serhat Süha Özcan’dır. İstanbul Belediye Konservatuvarında eğitim alan oyuncu ilk olarak 1987 yılında Davacı adlı filmde yer almıştır. İlerleyen yıllarda İz Peşinde, Süper Baba, Bir Demet Tiyatro gibi yapımlarda yer alan Cennet Mahallesi adlı dizide yer almış ve hafızalarda yer edinmiştir. Serhat Özcan’ın yer aldığı tüm yapımlar şu şekildedir;

Zümrüdüanka

Çukur

Vatanım Sensin

Kalbim Ege’de Kaldı

Ulan İstanbul

Karadayı

Bana Artık Hicran De

Gurbette Aşk

Altındağlı

Sana Bir Sır Vereceğim

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

İki Yaka Bir İsmail

Suskunlar

Yahşi Cazibe

Tövbeler Tövbesi

Çakıl Taşları

Benim Annem Bir Melek

Zoraki Başkan

Gönül Salıncağı

Cennet Mahallesi

Lise Defteri

Pembe Patikler

Kaygısızlar

Bir Demet Tiyatro

Süper Baba



Son Güncelleme: 08.12.2020 18:24
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Anahtar Kelimeler:
DiziZümrüdüanka
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