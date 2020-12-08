Zümrüdüanka Rüstem kimdir? Serhat Özcan Yaşı hakkında bilgiler

Ekranların sevilen dizisi Zümrüdüanka beğenileri toplamaya devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Rüstem karakteri dikkatleri çekti. Dizide Rüstem karakterini oyuncu Serhan Özcan canlandırıyor.
Zümrüdüanka Rüstem kimdir?
Rüstem gariban, kendi halinde yaşayan biridir. Yıllar önce Demirkan Holding’in sahibi olduğu kum ocaklarında çalışan ve bir iş kazası sonrası sakat kalan Rüstem çalışamaz hale gelmiştir. Rüstem çalışamadığı için Zümrüt çalışmaya başlamıştır. Ülfet ise Rüstem’i çalışamadığı için sürekli ezmiş ve üzerine gelmiştir. Rüstem bu duruma üzülse de elinden bir şey gelmez.
Serhat Özcan kimdir?
8 Ağustos 1961 yılında dünyaya gelen tecrübeli oyuncunun tam adı Serhat Süha Özcan’dır. İstanbul Belediye Konservatuvarında eğitim alan oyuncu ilk olarak 1987 yılında Davacı adlı filmde yer almıştır. İlerleyen yıllarda İz Peşinde, Süper Baba, Bir Demet Tiyatro gibi yapımlarda yer alan Cennet Mahallesi adlı dizide yer almış ve hafızalarda yer edinmiştir. Serhat Özcan’ın yer aldığı tüm yapımlar şu şekildedir;
Zümrüdüanka
Çukur
Vatanım Sensin
Kalbim Ege’de Kaldı
Ulan İstanbul
Karadayı
Bana Artık Hicran De
Gurbette Aşk
Altındağlı
Sana Bir Sır Vereceğim
İki Yaka Bir İsmail
Suskunlar
Yahşi Cazibe
Tövbeler Tövbesi
Çakıl Taşları
Benim Annem Bir Melek
Zoraki Başkan
Gönül Salıncağı
Cennet Mahallesi
Lise Defteri
Pembe Patikler
Kaygısızlar
Bir Demet Tiyatro
Süper Baba