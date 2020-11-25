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Zümrüdüanka Nisa Özgüç'e ne oldu, öldü mü, neden yok? Itır Esen diziden neden ayrıldı?

FOX ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan Zümrüdüanka dizisinde şok bir ayrılık yaşanacak. Dizide Nisa Özgüç karakterine hayat veren Itır Esen, senaryo gereği diziden ayrılacak. İzleyiciler şimdiden, Itır Esen diziden neden ayrıldı, Zümrüdüanka Nisa Özgüç'e ne oldu, öldü mü, neden yok diye araştırmaya başladı.

25 Kasım 2020 Çarşamba 17:11
Zümrüdüanka Nisa Özgüç'e ne oldu, öldü mü, neden yok? Itır Esen diziden neden ayrıldı?
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FOX ekranlarında Cumartesi günleri izleyici ile buluşan Zümrüdüanka dizisinde ayrılık yaşanacak. Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı dizi de Nisa Özgüç karakterine hayat veren Itır Esen, diziden ayrılacak.


Pastel Film'in, yapımını yaptığı, yönetmenliğini Cemal Şan'ın üstlendiği ve senaryosunu Can Sinan'ın kaleme aldığı Kapadokya dizisinde ayrılık yaşanacak. Geçtiğimiz bölümlerde Demirkıranlar’ın düşmanı olarak diziye dahil olan Özgüç’lerin hanımı Nisa Özgüç, diziden ayrılacak. Dizide Nisa Özgüç karakterine Itır Esen hayat veriyordu. Zümrüdüanka’nın oyuncu kadrosunda Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın yanı sıra Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan ve Sebahat Kumaş gibi isimler yer alıyor.

Zümrüdüanka’nın ekranlara gelecek yeni bölümünde Nisa Özgüç karakterine hayat veren Itır Esen, dizinin senaryosu gereği veda edecek. Fox’un dizisine son olarak ise ünlü oyuncu Sermiyan Midyat katılmıştı.

 



Son Güncelleme: 25.11.2020 17:11
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