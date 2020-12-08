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Zümrüdüanka ne zaman final yapacak? Zümrüdüanka final yapma nedeni

Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka ne zaman final yapacağı araştırılıyor. Zümrüdüanka final yapma nedeni ve merak edilenler ortaya çıktı.

08 Aralık 2020 Salı 16:45
Zümrüdüanka ne zaman final yapacak? Zümrüdüanka final yapma nedeni
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Zümrüdüanka dizisi Fox TV için fiilen sona erdi. Zümrüdüanka dizisinin düşük reyting alacağı üzerinde durulsa bile Sen Çal Kapımı dizisine şans verebilmek için dizi gününün değiştirilmesine karar verildi. Cumartesi akşamları 4 reyting ile 3.5 milyon izleyiciyi ekran başına kilitleyen Zümrüdüanka dizisi Çarşamba gününe alındı.

Zümrüdüanka dizisinin 23. bölüm çekimleri Kapadokya’da sürüyor. Şuan için dizi için bir karar alınmasa da, Fox TV yönetiminin Zümrüdüanka ile 30 bölümden sonra devam etmeyeceği iddia ediliyor.

Zümrüdüanka ne zaman final yapacak?

Zümrüdüanka için henüz kesinleşmiş bir final kararı bulunmuyor. Dizinin 21 ve 28 Kasım tarihlerinde alacağı reyting sonuçlarına göre karar verileceği konuşuluyor.



Son Güncelleme: 08.12.2020 16:45
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Anahtar Kelimeler:
ZümrüdüankaFox Tv
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