Zümrüdüanka ne zaman final yapacak? Zümrüdüanka final yapma nedeni

Zümrüdüanka dizisi Fox TV için fiilen sona erdi. Zümrüdüanka dizisinin düşük reyting alacağı üzerinde durulsa bile Sen Çal Kapımı dizisine şans verebilmek için dizi gününün değiştirilmesine karar verildi. Cumartesi akşamları 4 reyting ile 3.5 milyon izleyiciyi ekran başına kilitleyen Zümrüdüanka dizisi Çarşamba gününe alındı.
Zümrüdüanka ne zaman final yapacak?
Zümrüdüanka için henüz kesinleşmiş bir final kararı bulunmuyor. Dizinin 21 ve 28 Kasım tarihlerinde alacağı reyting sonuçlarına göre karar verileceği konuşuluyor.
Son Güncelleme: 08.12.2020 16:45