Zümrüdüanka ne zaman final yapacak? Zümrüdüanka final yapma nedeni

Zümrüdüanka dizisi Fox TV için fiilen sona erdi. Zümrüdüanka dizisinin düşük reyting alacağı üzerinde durulsa bile Sen Çal Kapımı dizisine şans verebilmek için dizi gününün değiştirilmesine karar verildi. Cumartesi akşamları 4 reyting ile 3.5 milyon izleyiciyi ekran başına kilitleyen Zümrüdüanka dizisi Çarşamba gününe alındı.

Zümrüdüanka ne zaman final yapacak?

Zümrüdüanka dizisinin 23. bölüm çekimleri Kapadokya’da sürüyor. Şuan için dizi için bir karar alınmasa da, Fox TV yönetiminin Zümrüdüanka ile 30 bölümden sonra devam etmeyeceği iddia ediliyor.

Zümrüdüanka için henüz kesinleşmiş bir final kararı bulunmuyor. Dizinin 21 ve 28 Kasım tarihlerinde alacağı reyting sonuçlarına göre karar verileceği konuşuluyor.