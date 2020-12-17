ZümrüdüAnka ne zaman final yapacak? Fox TV ZümrüdüAnka final tarihi belli oldu!

FOX TV'nin beğeni ile izlenen dizisi "ZümrüdüAnka" son bölümü ile izleyenlerine veda ediyor.

Pastel Film’in yapımcılığını üstlendiği, oyuncu kadrosunda Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Miray Akay, Ayten Uncuoğlu, Selim Bayraktar, Serhat Özcan ve Hatice Aslan gibi oyuncuların yer aldığı "ZümrüdüAnka"nın yayın günü değişikliğine rağmen izlenme oranı istenilen şekilde yükselmeyince 26. bölümüyle dizininyapmasına karar verildi.

Dizinin kalan üç bölümünü eski yönetmeni Serhan Şahin yönetecek. "ZümrüdüAnka" final bölümüyle 6 Ocak Çarşamba akşamı FOX TV'de izleyicisi ile son defa buluşacak.