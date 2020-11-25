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Zümrüdüanka Menekşe kimdir? Gerçek adı nedir? Doğa Zeynep Doğuşlu hakkında bilgiler

Fox TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Zümrüanka'da Döne'nin kızı Menekşe karakteri oldukça merak edildi. İzleyiciler Zümrüdüanka Menekşe kim sorusunun yanıtını arıyor. İşte Menekşe karakterine hayat veren Doğa Zeynep Doğuşlu hakkında bilgiler.

25 Kasım 2020 Çarşamba 17:16
Zümrüdüanka Menekşe kimdir? Gerçek adı nedir? Doğa Zeynep Doğuşlu hakkında bilgiler
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Zümrüdüanka dizisinde Döne’nin kızı Menekşe karakteri ilk günden beri merak edilenler arasında. Menekşe, karakter olarak annesine çok benzemektedir. Zümrüt’ün ailesi konağa gelince bu durumdan oldukça rahatsız olur. Zümrüt’ün kız kardeşiyle anlaşamayan Menekşe, bir an önce onların konaktan gitmesini ister.

Doğa Zeynep Doğuşlu kimdir?


Zümrüdüanka dizisinde Menekşe karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Doğa Zeynep Doğuşlu’dur. 2000 yılında dünyaya gelen oyuncu 56 kg ağırlığında ve 164 cm boyundadır. İstanbul’da doğan oyuncu, 2015 yılında ‘’Mustang’’ adlı filmde oynamış ve ünlenmiştir. Bu filmdeki rolü ile Saraybosna Film Festivali’nde ‘’En İyi Kadın Oyuncu’’ ödülünün sahibi olmuştur.

Doğa Zeynep Doğuşlu rol aldığı yapımlar

  • Mustang (2015)
  • Babam ve Ailesi (2016)
  • Zümrüdüanka (2020)


Son Güncelleme: 25.11.2020 17:16
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