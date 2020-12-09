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Zümrüdüanka Menekşe karakterini kim canlandırıyor? Doğa Zeynep Doğuşlu kimdir?

Zümrüdüanka Menekşe karakterini kim canlandırıyor? Doğa Zeynep Doğuşlu kimdir? haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 9 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak, Zümrüdüanka Menekşe karakterini kim canlandırıyor? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

09 Aralık 2020 Çarşamba 19:35
Zümrüdüanka Menekşe karakterini kim canlandırıyor? Doğa Zeynep Doğuşlu kimdir?
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Zümrüdüanka dizisinde Döne’nin kızı Menekşe karakteri ilk günden beri merak edilenler arasında. Menekşe, karakter olarak annesine çok benzemektedir. Zümrüt’ün ailesi konağa gelince bu durumdan oldukça rahatsız olur. Zümrüt’ün kız kardeşiyle anlaşamayan Menekşe, bir an önce onların konaktan gitmesini ister.

Doğa Zeynep Doğuşlu kimdir?

Zümrüdüanka dizisinde Menekşe karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Doğa Zeynep Doğuşlu’dur. 2000 yılında dünyaya gelen oyuncu 56 kg ağırlığında ve 164 cm boyundadır. İstanbul’da doğan oyuncu, 2015 yılında ‘’Mustang’’ adlı filmde oynamış ve ünlenmiştir. Bu filmdeki rolü ile Saraybosna Film Festivali’nde ‘’En İyi Kadın Oyuncu’’ ödülünün sahibi olmuştur.

Doğa Zeynep Doğuşlu rol aldığı yapımlar

  • Mustang (2015)
  • Babam ve Ailesi (2016)
  • Zümrüdüanka (2020)


Son Güncelleme: 09.12.2020 19:35
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