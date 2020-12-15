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Zümrüdüanka Meliha Kimdir? Miray Akay kimdir?

Zümrüdüanka dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Dizide Meliha karakterine hayat veren Miray Akay araştırılıyor. Pek çok Zümrüdüanka hayranı, Zümrüdüanka Meliha kimdir? Miray Akay kimdir? sorularını merakla araştırmaya devam ediyor.

15 Aralık 2020 Salı 20:21
Zümrüdüanka Meliha Kimdir? Miray Akay kimdir?
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Ekranların sevilen televizyon dizilerinden Zümrüdüanka oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Dizi severler son zamanlarda Zümrüdüanka dizisinin Meliha’sı genç oyuncu Miray Akay’ı araştırıyor.

Zümrüdüanka Meliha kimdir?

Dizide Zümrüt’ün hiçbir şeyden memnun olmayan kardeşidir. Fakirlik nedeni ile hayatına karşı tatminsiz olan Meliha ergenlik döneminin sonlarındadır. 12. Sınıf öğrencisi olan ve üniversiteye hazırlanan Meliha kısa yoldan zengin olmak istemektedir.

Olgun olmayan ve kendisine amaç olarak belirlediği durumlarda her şeyi yapan Meliha’nın amaçları ve istekleri tehlikeli olsa da ona göre bu yolda yaptığı her şey normaldir.

Miray Akay kimdir?

17 Temmuz 2000 tarihinde Ukrayna’da dünyaya gelen Akay’ın asıl adı Myroslava Kostyeva Akay’dır. 2010 yılından beri aktif oyunculuk yapan Akay ilk ve orta eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır.

İlk defa Türk Malı dizisinde konuk oyuncu olarak dizi sektörüne giren Akay 2010 yılından beri pek çok dizide görev almıştır.

Bitmeyen Şarkı dizisinde 13 bölüm görev aldıktan sonra 2013 Kelebeğin Rüyası ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmlerinde oyunculuk yapmıştır.

20 Dakika dizisinde Duru karakteri ile 25 bölüm rol alan Miray Akay bu diziden sonra üne kavuşmuştur.

Halam Geldi ve Balık filmlerinde görev aldıktan sonra Benim Adım Gültepe dizisinde oyunculuk yapan Akay aynı zamanda Bizim Hikaye dizisinde 16 bölüm Zeynep karakterini canlandırmıştır.

Miray Akay görev aldığı yapımlar

  • Zümrüdüanka
  • Bizim Hikaye
  • Servet
  • Dip
  • Dayan Yüreğim
  • Güneşin Kızları
  • Benim Adım Gültepe
  • 20 Dakika
  • Bitmeyen Şarkı
  • Türk Malı

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 20:21
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ZümrüdüankaMelihaMiray AkayKimdir
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