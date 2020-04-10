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Zümrüdüanka Mahir kimdir? Gerçek adı nedir? Sermiyan Midyat hakkında bilgiler

Zümrüdü Anka izleyicileri diziye son olarak katılan Mahir karakterini merak ediyor. Zümrüdüanka Mahir kimdir, gerçek adı nedir, dizide Mahir karakterini Sermiyan Midyat canlandırmaktadır. İşte Sermiyan Midyat hakkında bilgiler…

10 Nisan 2020 Cuma 19:35
Zümrüdüanka Mahir kimdir? Gerçek adı nedir? Sermiyan Midyat hakkında bilgiler
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FOX TV’de yayınlanan ve her hafta reyting listelerinde üst sıralara girmeyi başaran Zümrüdü Anka dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı. Zümrüdü Anka dizisine son olarak Mahir karakteriyle ünlü oyuncu Sermiyan Midyat dahil oldu.

Zümrüdü Anka Dizisinin Konusu

Dizide Nevşehir Ürgüp’te ailesiyle birlikte bir mahallede büyüyen Zümrüt’ün hikayesi anlatılmaktadır. Zümrüt’e çalıştığı şirketin sahibi Adil’den evlilik teklifi gelmiştir ve Zümrüt de bu haberi ailesinden gizlemektedir. Zümrüt’ün ailesi ise bu haberi öğrenir ve kızının Adil’le evlenmesi için baskı yapar.

Zümrüt ise evlenmek istemez. Zümrüt Suriye’de şehit olan Serhat’a aşıktır. Serhat’ın şehit olmasıyla birlikte Zümrüt’ün hayatı tamamıyla değişir.

Zümrüdü Anka dizisine son olarak Nisan’ın kocası ve Hamit’in babası olarak Mahir katıldı. Dizide Mahir karakterini Sermiyan Müdyat canlandırmaktadır.

Sermiyan Midyat Kimdir?


Sermiyan Midyat 1974 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu 1998 yılında Nöbetçi Tiyatro’da Ferhan Şensoy, Tuncel Kurtiz ve Rasim Öztekin’den eğitimler aldı.

Sermiyan Midyat ilk dizi deneyimini Emret Komutanım dizisiyle yaşadı. Ayrıca bazı filmlerin de yönetmenliğini yapmıştır. Midyat Ay Lav Yu Tuu, Bir Baba Hindu, Hükümet Kadın 1 ve Hükümet Kadın 2 adlı filmlerinin yönetmenliğini yapmıştır.

Sermiyan Midyat Mustafa Ceceli’nin seslendirdiği bazı şarkıların da sözlerini yazmıştır.

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Son Güncelleme: 10.04.2020 19:35
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