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Zümrüdüanka Fitnat kimdir? Fitnat'a ne oldu? Mine Kılıç diziden neden ayrılıyor?

Zümrüdüanka dizisinde Fitnat karakteri ile ekranlara gelen Mine Kılıç merak edilmektedir. Mine Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kafaları karıştırdı. Mine Kılıç’ın açıklaması diziden veda edeceği şeklinde yorumlandı. İzleyiciler, Zümrüdüanka Fitnat kim, Fitnat neden ayrıldı diye araştırmaya başladı. İşte, detaylar…

21 Mart 2020 Cumartesi 04:06
Zümrüdüanka Fitnat kimdir? Fitnat'a ne oldu? Mine Kılıç diziden neden ayrılıyor?
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FOX TV ekranlarında Cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşan Zümrüdüanka dizisi tüm hızıyla devam etmektedir. Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı dizide yer alan oyuncular merak edilmektedir. Bu oyunculardan birisi de Abbas’ın kuması Fitnat’tır. Fitnat karakteri ile ekranlara çıkan Mine Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kafaları karıştırdı.

 Mine Kılıç’ın açıklaması şu şekilde: ‘’Ne kadar az sayıda ‘insan’ ile karşılaşıyoruz ömrü hayatımızda.


Canım hocam Cemal Şan ve Gündoğa Sarı ve tüm ekibine sonsuz minnet.. Yeriniz doldurulamaz. Başka hikayelerde görüşmek üzere…’’

30 yaşlarında olan Fitnat Zümrüdüanka dizisinin en kunaz karakterlerinden bir tanesidir. Hırslı bir kadın olan Fitnat, Körkuyu Mahallesinde yaşayan fakir bir aileden gelmiştir. Fitnat’ın babası iş kazası sonrasında vefat etmiştir. Annesine ve kardeşlerine destek olmak zorunda olan Fitnat, Abbas’a parası için yaklaşmıştır. Ona aşık numarası yapmaktadır ve tek amacı ondan bir erkek çocuk doğurmaktır.  Böylece konağın yeni varisi olan evladı sayesinde kendi de geleceğini garanti altına alacaktır.

Zümrüdüanka Fitnat kimdir?

Mine Kılıç Zümrüdüanka dizisinde Fitnat karakterine hayat vermektedir. Mayıs 1986 yılında Mersin’de hayata gözlerini açan Mine Kılıç, Boğa burcu’dur. Oyunculuk üzerine eğitimini “Şahika Tekand Stüdyodan” alan oyuncu, 2007 yılında yayınlanan “Oyun Bitti” dizisi ile ilk kez kamera karşısına çıktı. Mine Kılıç daha önce Oyun Bitti, Al Yazmalım, Beni Böyle Sev gibi projelerde yer almıştır. 2018 yılı içerisinde ise Yaşayamayanlar dizisinde Elif karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 21.03.2020 04:06
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