İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin çalışmaları tamamlandı
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...

Zümrüdüanka Döne kimdir? Gerçek adı nedir? Asiye Dinçsoy hakkında bilgiler

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisi oyuncu kadrosu ile merakları üzerine toplamaktadır. Merak edilen isimlerden biriside dizideki Döne karakteridir. Zümrüdüanka konağın çalışanı Döne kim? İşte detaylar..

25 Kasım 2020 Çarşamba 17:18
Zümrüdüanka Döne kimdir? Gerçek adı nedir? Asiye Dinçsoy hakkında bilgiler
Takip Et:

Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. İzleyiciler dizide yer alan oyuncuların hayatlarını araştırıyorlar. Merak edilen oyunculardan birisi de Döne karakteri. Döne dizide konakta çalışan olarak karşımıza çıkıyor. Döne ile Niyazi çavuş dizide geçmişe dair sırları bilmektedirler. Ayrıca Niyazi ile Döne’nin arasında da bir ilişki bulunmaktadır. Dizide Döne karakterini Asiye Dinçsoy canlandırmaktadır.

Asiye Dinçsoy Kimdir?


Asiye Dinçsoy, 1979 yılında Aydın’da doğmuştur. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro mezunu olan Döne birçok ödülün sahibidir. Toz Bezi ve Press yapımlarında oyunculukları ile ödül sahibi olmuştur. Ayrıca Elimi Bırakma dizisinde de rol almıştır.

Asiye Dinçsoy’un Rol Aldığı Yapımlar:

  • Eski Köye Yeni Adet
  • Kaygı
  • Toz Bezi (Nesrin)
  • Lal
  • Yozgat Blues
  • Press (Songül)
  • Gelecek Uzun Sürer
  • Hayatın Tuzu (Meryem)
  • Recep İvedik 2 (Yakuza)
  • Fırtına (Helin)

 



Son Güncelleme: 25.11.2020 17:18
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!

Popüler Haberler

Zümrüdüanka Nezaket kimdir? Gerçek adı nedir? Simge Selçuk rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka Niyazi Çavuş kimdir? Gerçek adı nedir? Korkmaz Arslan hakkında bilgiler
Zümrüdüanka İhsan kimdir? Gerçek adı nedir? Serkan Acay hakkında bilgiler
Zümrüdüanka Canan kimdir? Gerçek adı nedir? Ebru Ünlü hakkında bilgiler
Zümrüdüanka Döne kimdir? Gerçek adı nedir? Asiye Dinçsoy hakkında bilgiler
Emeklilik dilekçesinden sonra maaş ne zaman bağlanır? İlk emekli maaşı ne kadar alırım? 2020
Zümrüdüanka Menekşe kimdir? Gerçek adı nedir? Doğa Zeynep Doğuşlu hakkında bilgiler
Zümrüdüanka Deniz kimdir? Gerçek adı ne? Sahra Şaş rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka Mahir kimdir? Gerçek adı nedir? Sermiyan Midyat hakkında bilgiler
Zümrüdüanka Nisa Özgüç'e ne oldu, öldü mü, neden yok? Itır Esen diziden neden ayrıldı?
Uyanış Büyük Selçuklu Ebul Kasım kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
Vücudu toksinlerden arındırmak için evde yapılabilecek pratik 3 detoks tarifi
iOS 14 ne zaman çıkacak? İOS 14 ile gelecek özellikler netleşiyor!
Anemi hastalığı belirtileri nelerdir? Kansızlık ve Anemi hastalığı neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri
Emeklilikte 18 yaş öncesi sigorta başlangıcının önemi
Acemi Anneler dizisinde Tarık karakterini Cantuğ Turay canlandırıyor
Kamu ihalelerine girmek için sgk borcu ne kadar olmalı 2020?
BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı? Kiwi katı meyve sıkacağı kullanıcı yorumları
Zümrüdüanka dizisindeki Cihan karakteri kimdir? Evren Erler'in hayatı
Zümrüdüanka Hamit Kimdir? Doğukan Güngör hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.