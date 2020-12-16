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Zümrüdüanka dizisinin Hamit'i Doğukan Güngör'ün hayat hikayesi!

Merak uyandıran Zümrüdüanka dizisinin Hamit'i Doğukan Güngör'ün hayat hikayesi! haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 16 Aralık 2020 Çarşamba günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:19
Zümrüdüanka dizisinin Hamit'i Doğukan Güngör'ün hayat hikayesi!
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Fox ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda  Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktar, Sebahat Kumaş, Ayten Uncuoğlu, Umut Karadağ gibi isimlerin yer aldığı Zümrüdüanka dizisinde Hamit karakterine hayat veren isim merak edilmektedir. Dizide Hamit karakterini gerçek hayatta Doğukan Güngör canlandırmaktadır.

Zümrüdüanka Hamit Kimdir?

Dizide ölen kuzeni Tolgahan’ın eşi olan Suhandan ile evlenir. Canan ile evli olan ve iki çocuğu olan Hamit, geleneklere bağlı ve sert bir karakterdir. Ailesinin aldığı kararların arkasında durmaktadır.

Doğukan Güngör Kimdir?

1996 yılında Ankara’da dünyaya gelen Doğukan Güngör, Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünde okumaktadır. Daha çok tiyatro oyunlarında rol alan Güngör’ün ilk televizyon deneyimi ise Zümrüdüanka dizisi olmuştur. Daha önce Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi tiyatro oyunlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 16.12.2020 19:19
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Anahtar Kelimeler:
HamitZümrüdüanka
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