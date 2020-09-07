Zümrüdüanka dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı

Ekranların sevilen dizisi Zümrüdüanka’nın 10. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Zümrüt karakterinin ameliyat masasında olduğu görüldü. Bu görüntülerin ardından izleyiciler Zümrüt karakterine hayat veren Ceren Yılmaz’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya başladı.
Zümrüdüanka dizisi Zümrüt öldü mü?
Zümrüdüanka dizisi Zümrüt trafik kazasında öldü mü, diziden çıktı mı?
Dizide Zümrüt’ün ölüm günü ve saatinin gösterilmesine rağmen başrol Zümrüt’ün ölmemesi bekleniyor. Son bölümde Zümrüt bir trafik kazasına karıştı ancak Zümrüt kaza nedeniyle hayatını kaybetmeyecek. Zümrüt’ü bu bölümde ölmüş olarak gösterseler de kesinlikle bu durumun gerçek olmayacağını söyleyebiliriz.
Son Güncelleme: 07.09.2020 14:15