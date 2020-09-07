Zümrüdüanka dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı

Ekranların sevilen dizisi Zümrüdüanka’nın 10. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Zümrüt karakterinin ameliyat masasında olduğu görüldü. Bu görüntülerin ardından izleyiciler Zümrüt karakterine hayat veren Ceren Yılmaz’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya başladı.

Zümrüdüanka dizisi Zümrüt öldü mü?

Zümrüdüanka dizisi Zümrüt trafik kazasında öldü mü, diziden çıktı mı?

Doğal güzellikleriyle bilinen Kapadokya’da çekilen dizi, geçen sezon yüksek reyting sonuçları elde etmişti. Dizinin bu sezon yayınlanan bölümlerinde reytinglerinin düştüğü ortaya çıktı. Dizinin reytinglerinin düşmesindeki en büyük rakip diziler olarak görülüyor. Dizinin reytinglerde iyi sonuçlar elde edememesi halinde final yapması beklenirken henüz böyle bir durum söz konusu değil. Ayrıca fragmanda yer alan ameliyat görüntüsü son bölümde kaza geçiren Zümrüt’ün bu bölümde yansımasıdır. Araba kazası sonrası Zümrüt’ün ameliyata girdiği bilinirken, bu bölümde Zümrüt’ün hayatını kaybetmesi bekleniyor. Bu nedenle Ceren Yılmaz’ın diziden ayrılması da yüksek olasılık.

Dizide Zümrüt’ün ölüm günü ve saatinin gösterilmesine rağmen başrol Zümrüt’ün ölmemesi bekleniyor. Son bölümde Zümrüt bir trafik kazasına karıştı ancak Zümrüt kaza nedeniyle hayatını kaybetmeyecek. Zümrüt’ü bu bölümde ölmüş olarak gösterseler de kesinlikle bu durumun gerçek olmayacağını söyleyebiliriz.