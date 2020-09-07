İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Zümrüdüanka dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı

Sevilen dizi Zümrüdüanka’nın 10. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Zümrüt’ün ameliyattaki görüntüleri yer aldı. Fragmanın ardından izleyiciler Zümrüdüanka Zümrüt öldü mü, Ceren Yılmaz diziden çıktı mı sorularını araştırmaya başladı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 14:15
Zümrüdüanka dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı
Takip Et:

Ekranların sevilen dizisi Zümrüdüanka’nın 10. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Zümrüt karakterinin ameliyat masasında olduğu görüldü. Bu görüntülerin ardından izleyiciler Zümrüt karakterine hayat veren Ceren Yılmaz’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya başladı.

Zümrüdüanka dizisi Zümrüt öldü mü?


Doğal güzellikleriyle bilinen Kapadokya’da çekilen dizi, geçen sezon yüksek reyting sonuçları elde etmişti. Dizinin bu sezon yayınlanan bölümlerinde reytinglerinin düştüğü ortaya çıktı. Dizinin reytinglerinin düşmesindeki en büyük rakip diziler olarak görülüyor. Dizinin reytinglerde iyi sonuçlar elde edememesi halinde final yapması beklenirken henüz böyle bir durum söz konusu değil. Ayrıca fragmanda yer alan ameliyat görüntüsü son bölümde kaza geçiren Zümrüt’ün bu bölümde yansımasıdır. Araba kazası sonrası Zümrüt’ün ameliyata girdiği bilinirken, bu bölümde Zümrüt’ün hayatını kaybetmesi bekleniyor. Bu nedenle Ceren Yılmaz’ın diziden ayrılması da yüksek olasılık.

Zümrüdüanka dizisi Zümrüt trafik kazasında öldü mü, diziden çıktı mı?

Dizide Zümrüt’ün ölüm günü ve saatinin gösterilmesine rağmen başrol Zümrüt’ün ölmemesi bekleniyor. Son bölümde Zümrüt bir trafik kazasına karıştı ancak Zümrüt kaza nedeniyle hayatını kaybetmeyecek. Zümrüt’ü bu bölümde ölmüş olarak gösterseler de kesinlikle bu durumun gerçek olmayacağını söyleyebiliriz.



Son Güncelleme: 07.09.2020 14:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZümrüdüankaDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı canlı yayında kendisine asılan adamın haddini bildirdi!
Müge Anlı canlı yayında kendisine asılan adamın haddini bildirdi!
TV8 Kırmızı Oda dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
TV8 Kırmızı Oda dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Kanal D Yeni Hayat dizisi kadına şiddet sahnesiyle ses getirdi
Kanal D Yeni Hayat dizisi kadına şiddet sahnesiyle ses getirdi
İşte Miray Daner'in yeni imajı! Yeni dizi için saçını değiştirdi!
İşte Miray Daner'in yeni imajı! Yeni dizi için saçını değiştirdi!
Yeni Bir Ev programı sunucusu Evrim Akın oldu!
Yeni Bir Ev programı sunucusu Evrim Akın oldu!
Fatih Ürek Gelinim Mutfakta programını sunmama kararı aldı! Programdan ayrılan Ürek'in yerine yeni sunucu belli oldu
Fatih Ürek Gelinim Mutfakta programını sunmama kararı aldı! Programdan ayrılan Ürek'in yerine yeni sunucu belli oldu

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı
Ev hanımları nasıl emekli olabilir, aranan şartlar ve prim günü detayları
2020 asgari ücretin 1/3'i nedir? G0 nedir?
Lansman kelimesinin anlamı nedir?
Muhtaç aylığı ne kadar? 2020 muhtaç aylığı kimler alabilir
Silinen prim borçları sonradan ödenebilir mi? SGK silinen prim günleri geri alma işlemleri
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları
Yetim ve dul maaşı almanın şartları ve gerekli evrakları nelerdir?
Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi hakkında bilgiler
Hamilelik belirtileri tam olarak ne zaman başlar? 1 aylık hamilelik belirtileri nelerdir?
Hayalimdeki Gelinlik yarışmacıları kimler? 2. Hafta yeni yarışmacılar
Mahsun Yamaç'ı neden koruyor?
Exatlon Challenge yarışması ne zaman başlayacak? Exatlon Challenge yarışmacıları kimler?
Arsa kredisi veren bankalar 2020 ve kredi kullandırma şartları
Günlük burç yorumları 6 Ocak 2020 Pazartesi - Yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 7 Eylül 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Azerbaycan'da 2020 yılı ev kiraları ne kadar?
Kanser hastaları malulen emekli olabilir mi?
Erken emeklilik müjdesi vatandaşları sevindirdi!
Fakirlik maaşı almak için nereye başvurulur? 2020 fakirlik maaşı alma şartları
Altın ne kadar oldu? 7 Eylül 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 7 Eylül 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.