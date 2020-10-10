Zümrüdüanka dizisinden ayrılan isimler belli oldu

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. İzleyicilerin heyecanla beklediği dizinin yeni sezonunda bazı isimlerle yollar ayrıldı.

Pastel Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Alp Navruz ve Ceren Yılmaz yer alıyor. Dizide ikiliye Hatice Aslan ve Selim Bayraktar eşlik etmektedir. Bu isimlerin yanı sıra diziye yeni sezonda İsmail Hacıoğlu ve Gökçe Eyüboğlu katılırken, dizinin yeni sezonunda bazı isimlerle ayrılık yaşandı.

Zümrüdüanka ayrılan isimler

Serhat Özcan (Rüstem)

Sebahat Kumaş (Saniye)

Mine Kılıç (Fitnat)

Oyuncuların neden ayrıldığıyla ilgili bir açıklama yapılmazken, diziden bazı oyuncularında ilerleyen bölümler ayrılabileceği söyleniyor.