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Zümrüdüanka dizisinden ayrılan isimler belli oldu

Pastel Film’in yapımcılığını üstlendiği Zümrüdüanka dizisinde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziden bazı oyuncularla yollar ayrıldı. Dizinin sevenleri Zümrüdüanka dizisinden ayrılan oyunları merak ediyor.

10 Ekim 2020 Cumartesi 02:11
Zümrüdüanka dizisinden ayrılan isimler belli oldu
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. İzleyicilerin heyecanla beklediği dizinin yeni sezonunda bazı isimlerle yollar ayrıldı.

Pastel Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Alp Navruz ve Ceren Yılmaz yer alıyor. Dizide ikiliye Hatice Aslan ve Selim Bayraktar eşlik etmektedir. Bu isimlerin yanı sıra diziye yeni sezonda İsmail Hacıoğlu ve Gökçe Eyüboğlu katılırken, dizinin yeni sezonunda bazı isimlerle ayrılık yaşandı.

Zümrüdüanka ayrılan isimler


Serhat Özcan (Rüstem)

Sebahat Kumaş (Saniye)

Mine Kılıç (Fitnat)

Oyuncuların neden ayrıldığıyla ilgili bir açıklama yapılmazken, diziden bazı oyuncularında ilerleyen bölümler ayrılabileceği söyleniyor.



Son Güncelleme: 10.10.2020 02:11
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Anahtar Kelimeler:
ZümrüdüankaDizi
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