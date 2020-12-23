İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

Zümrüdüanka dizisindeki Rüstem karakteri Kimdir? Serhat Özcan dizideki rolü ve hayatı

Çarşamba günü basında geniş bir yer bulan Zümrüdüanka dizisindeki Rüstem karakteri Kimdir? Serhat Özcan dizideki rolü ve hayatı haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Zümrüdüanka dizisindeki Rüstem karakteri Kimdir? Serhat Özcan dizideki rolü ve hayatı konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Aralık 23 Çarşamba tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:51
Zümrüdüanka dizisindeki Rüstem karakteri Kimdir? Serhat Özcan dizideki rolü ve hayatı
Takip Et:

Fox TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Zümrüdüanka dizisindeki oyuncular izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Son olarak dizideki Rüstem karakteri hakkında araştırmalar yapılmaya başladı.

Rüstem karakteri daha önce Çukur dizisinde Oruç Reis olarak izlenmişti. Zümrüdüanka dizisine geçiş yapan başarılı oyuncu 25 Aralık tarihinde ilk bölümü ile yayınlanan dizide oldukça başarılı bir performans gösterdi.

Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Rüstem karakteri ana karakter Zümrüt’ün babası olarak görülmektedir. Kalender bir baba olan Rüstem yaşadığı kaza sonucunda sakat kalmıştır. Zümrüdüanka dizisinde Rüstem karakterine Serhat Özcan hayat vermektedir.

Serhat Özcan Kimdir?

Serhat Özcan 1961 senesinde doğmuştur. İlk olarak 1986 yılında Davacı isimli film ile oyunculuğa atılan Özcan sonrasında 52 projede daha yer almıştır. İlk olarak İz Peşinde isimli dizide 1989 senesinde oynayan Serhat Özcan’ın en çok bilinen yapımı ise Cennet Mahallesi’dir.

Son olarak başarılı oyuncu Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’da da oynamıştır. Burada Oruç Reis karakterini canlandıran Serhat Özcan son olarak Zümrüdüanka dizisine geçiş yapmıştır.



Son Güncelleme: 23.12.2020 19:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!
Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!
Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?
Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?
Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edildi!
Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edildi!
Olay TV'nin 25 Aralık'ta yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi!
Olay TV'nin 25 Aralık'ta yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi!
Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı seyirciler ile bluştu
Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı seyirciler ile bluştu

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisindeki Rüstem karakteri Kimdir? Serhat Özcan dizideki rolü ve hayatı
Zümrüdüanka dizisi Saniye kimdir? Sebahat Kumaş yaşı ve oynadığı diziler
Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Kaynak nereli, yaşı kaç?
Zümrüdüanka dizisindeki Nezaket karakteri Kimdir? Simge Selçuk dizideki rolü ve hayatı
Zümrüdüanka dizisi Niyazi Çavuş kimdir? Gerçek adı ne? Korkmaz Arslan oynadığı diziler
Kıdem tazminat fonu nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Sadakatsiz Selçuk Dağcı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Emir Tarık Tekin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi çekim yerleri ve mekanları
Zümrüdüanka dizisindeki Canan karakteri Kimdir? Ebru Ünlü dizideki rolü ve hayatı
Zümrüdüanka dizisindeki Mahir karakteri kimdir? Sermiyan Midyat nereli, yaşı kaç?
15 Temmuz şehitleri için selalar ne zaman okunacak?
2019 KYK Öğrenci Borçları Silinecek Mi? KYK Kredi Borçları Silinir Mi?
E-Nabız üzerinden aile hekimi değişikliği nasıl yapılır? Dilekçe nereye verilmektedir?
CTE 6 Bin 743 İKM, Büro ve Kamu personeli alımı sürecinde son gün! Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi ne zaman? 2019 Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman dizisindeki Peçenek Kızı karakteri kimdir?
Formula 1 Türkiye yarışları hangi tarihlerde yapılacak? Formula 1 Türkiye İstanbul Park tarihleri
Zümrüdüanka dizisi Menekşe kimdir? Doğa Zeynep Doğuşlu nerelidir?
Sağlık Bakanı Koca 23 Aralık 2020 Çarşamba corona virüsü verilerini paylaştı! 23 Aralık 2020 Çarşamba Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Zümrüdüanka dizisi Furkan karakterini kim canlandırıyor? Orkun Huylu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış kimdir? Engin Öztürk doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.