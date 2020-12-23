İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

Zümrüdüanka dizisindeki Mahir karakteri kimdir? Sermiyan Midyat nereli, yaşı kaç?

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu Zümrüdüanka dizisindeki Mahir karakteri kimdir? Sermiyan Midyat nereli, yaşı kaç? haberinin en yeni ayrıntılarını 23.12.2020 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:42
Zümrüdüanka dizisindeki Mahir karakteri kimdir? Sermiyan Midyat nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

FOX TV’de yayınlanan ve her hafta reyting listelerinde üst sıralara girmeyi başaran Zümrüdü Anka dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı. Zümrüdü Anka dizisine son olarak Mahir karakteriyle ünlü oyuncu Sermiyan Midyat dahil oldu.

Zümrüdü Anka Dizisinin Konusu

Dizide Nevşehir Ürgüp’te ailesiyle birlikte bir mahallede büyüyen Zümrüt’ün hikayesi anlatılmaktadır. Zümrüt’e çalıştığı şirketin sahibi Adil’den evlilik teklifi gelmiştir ve Zümrüt de bu haberi ailesinden gizlemektedir. Zümrüt’ün ailesi ise bu haberi öğrenir ve kızının Adil’le evlenmesi için baskı yapar.

Zümrüt ise evlenmek istemez. Zümrüt Suriye’de şehit olan Serhat’a aşıktır. Serhat’ın şehit olmasıyla birlikte Zümrüt’ün hayatı tamamıyla değişir.

Zümrüdü Anka dizisine son olarak Nisan’ın kocası ve Hamit’in babası olarak Mahir katıldı. Dizide Mahir karakterini Sermiyan Müdyat canlandırmaktadır.

Sermiyan Midyat Kimdir?

Sermiyan Midyat 1974 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu 1998 yılında Nöbetçi Tiyatro’da Ferhan Şensoy, Tuncel Kurtiz ve Rasim Öztekin’den eğitimler aldı.

Sermiyan Midyat ilk dizi deneyimini Emret Komutanım dizisiyle yaşadı. Ayrıca bazı filmlerin de yönetmenliğini yapmıştır. Midyat Ay Lav Yu Tuu, Bir Baba Hindu, Hükümet Kadın 1 ve Hükümet Kadın 2 adlı filmlerinin yönetmenliğini yapmıştır.

Sermiyan Midyat Mustafa Ceceli’nin seslendirdiği bazı şarkıların da sözlerini yazmıştır.



Son Güncelleme: 23.12.2020 19:42
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!
Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!
Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?
Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?
Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edildi!
Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edildi!
Olay TV'nin 25 Aralık'ta yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi!
Olay TV'nin 25 Aralık'ta yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi!
Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı seyirciler ile bluştu
Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı seyirciler ile bluştu

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisindeki Canan karakteri Kimdir? Ebru Ünlü dizideki rolü ve hayatı
Zümrüdüanka dizisindeki Mahir karakteri kimdir? Sermiyan Midyat nereli, yaşı kaç?
Zümrüdüanka dizisi Döne kimdir? Asiye Dinçsoy nerelidir?
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Yenilmez nereli, yaşı kaç?
Zümrüdüanka dizisi Furkan karakterini kim canlandırıyor? Orkun Huylu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çoçuk parası kaç günde yatar? 2020 Çoçuk parası kaç ayda bir veriliyor?
Zümrüdüanka dizisi İhsan kimdir? Gerçek adı nedir? Serkan Acay nereli, yaşı kaç?
Zümrüdüanka dizisi Menekşe kimdir? Doğa Zeynep Doğuşlu nerelidir?
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Bahtiyar Engin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tarihte Ertuğrul Bey’den kim Kayı Beyi oldu? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?
Can Holding'in sahipleri kimler? Can Holding kime aittir?
Emekli Maaşını başka bankaya taşıma kampanyaları ile 750 TL’ye varan promosyon
7256 Bağkur yapılandırma ödemesi ve ihya ödemesi nasıl yapılır? 7256 Bağkur yapılandırma ödeme işlemleri
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği Çambaşı Yaylası nerededir?
Günlük burç yorumları 7 Temmuz 2019 Pazar - Astrolojik falınıza göre yaşantınızda neler olacak?
Sadakatsiz dizisinde Turgay Güngör karakterine Kenan Ece hayat veriyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray kimdir, nereli yaşı kaç?
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al yer aldığı dizi ve film yapımları
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun karakteri kimdir? Açelya Özcan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Eftalya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sezanur Sözen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisindeki Peçenek Kızı karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.