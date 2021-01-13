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Zümrüdüanka dizisindeki İhsan karakteri Kimdir? Serkan Acay dizideki rolü ve hayatı

19:37 sularında basına yansıyan Zümrüdüanka dizisindeki İhsan karakteri Kimdir? Serkan Acay dizideki rolü ve hayatı haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Ocak 13 2021 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:37
Zümrüdüanka dizisindeki İhsan karakteri Kimdir? Serkan Acay dizideki rolü ve hayatı
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Her hafta Cumartesi günleri FOX Tv ekranlarına gelen Zümrüdüanka dizisinde yer alan Ceren Yılmaz ve Alp Navruz dizisinin başrol oyuncularındandır. Zümrüdüanka dizisinde ki Suhandan için yeni açılan sayfada en çok İhsan yara aldı. İşte detaylar...

Zümrüdüanka dizisinde yer alan İhsan aşık olduğu Suhandan'ın Nisa Hanım ve Kudret Hanım tarafından görmüş olduğu kötülüklere daha fazlaya dayanamayıp karşılarına çıktı. Bu sorunlardan dolayı da cezaevine girdi ama yine de aşkı engel dinlemedi. Suhandan bu dönem içerisinde hamileydi. İhsan ise Suhandan'ın bebeğin babası olmayı kabullenmişti. Fakat, Kudret'ten gelen katı kurallardan dolayı aşkları bitti. 

Zümrüdüanka İhsan'ın gerçek hayatı Serkan Acay kimdir?

Zümrüdüanka dizisinde ki İhsana hayat veren Serkan Acay oyunculuk eğitimi almaktadır. Kilosu 74 ve boyu 1.80 cm'dir. Geçtiğimiz dönemlerde yine FOX TV ekranlarına gelen Savaşçı dizisinde yer almıştı. Daha öncelerinde de “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde rol alarak adını duyurdu. Oyuncu Fox Tv ekranlarında yayınlanmış olan “Bir Deli Rüzgar” dizisinde de rol almıştır. Dizide Antepli Murat rolüne hayat vermiştir. 



Son Güncelleme: 13.01.2021 19:37
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