Zümrüdüanka dizisindeki Behram karakteri Kimdir? Menderes Samancılar dizideki rolü ve hayatı

Son zamanlarda Güvercin dizisine katılan sevilen oyuncu Menderes Samancılar da Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı. Menderes Samancılar, Hamit'in babası Behram olacak ve Zümrüdüanka dizisine ayrı bir hava katacak.

Sonunda Cemil ile birlikte Evren Erler, Deniz ile Gökçe Eyüboğlu ve Cihan rolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı Zümrüdüanka dizisi, son zamanlarda kadrosuna en çok isim katan dizilerden biri oldu. Güvercin dizisindeki pek çok oyuncu, Zümrüdüanka dizisinde yer almaya başladı.

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat daha önce diziye Hamit'in babası olarak katılmış, ancak Sermiyan Midyat salgın sırasında çekimler yapılamadığı için diziden ayrılmıştır. Sermiyan Midyat yerine Menderes Samancılar ile Behram rolünde anlaşıldı.

Zümrüdüanka Behram Kimdir?

Zümrüdüanka dizisinde Suhandan'ın eşi Behram Abbas Demirkan'ın kızı Hamit'in babasıdır. Behram'ı güçlü bir adam olan Behram, Suhadan ve Hamit’in sevgisini kabul edecek mi? Hepimizin bildiği gibi Hamit, eski eşi Canan'dan boşandı ve Suhadan ile evlenmek için harekete geçti. Bakalım Canan, Behram'ın gelişiyle kötü planlarını gerçekleştirecek mi?

Menderes Samancılar Kimdir?

Menderes Samancılar, 1954 tarihinde Adana'da doğdu. Asmalı Konak dizisinde yer almış olan 65 yaşındaki Menderes Samancılar büyük beğeni toplamıştı. Oyuncu Menderes, Selvi Boylum Al Yazmalım efsanesinde yer almış ve seyircinin gönlünde taht kurmayı başarmıştır. Menderes Samancılar Asi, Sıla ve Güvercin gibi pek çok doğu içerikli dizide yer almış ve şair tarafıyla da tanınmaktadır.

Menderes Samancılar Kaç Yaşında?

66 yaşında.

Menderes Samancılar Kiminle Evli?

Menderes Samancılar, 20 yıllık yönetmen olan eşiyle mutlu bir evlilik sürdürmektedir.

Menderes Samancılar Boy ve Kilosu

179 cm uzunluğunda ve 70 kilodur.