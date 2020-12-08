Zümrüdüanka dizisindeki Azimet karakteri kimdir?

Fox TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Zümrüdüanka dizisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Azimet karakteri ile kamera karşısına geçen oyuncunun kim olduğu merak edilenler arasında yer aldı.
Zümrüdüanka Azimet kimdir?
Ayten Uncuoğlu kimdir?
Ayten Uncuoğlu 1946 senesinde doğmuştur. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olarak tamamlayan başarılı oyuncu şimdiye kadar kariyerinde birçok farklı yapımda yer almıştır. Türk sineması ve dizi tiyatro sektöründe yüzlerce eserde bulunan Uncuoğlu, ilk defa Bir Tren Yolculuğu dizisiyle 1988 senesinde profesyonel oyunculuk deneyimini elde etmiştir. İlk dizi oyunculuğunu ise 1996 senesinde Çılgın Bediş dizisiyle elde etmiştir. Kendisi bu zamana kadar birçok yapımda yer almıştır. Son olarak Zümrüdüanka dizisinde yer aldığı görülmektedir. Aşağıdaki kısımda kariyerindeki tüm dizileri sıralanmıştır.
- Zümrüdüanka
- Avlu
- Meryem
- Hangimiz Sevmedik
- Eve Dönüş
- Mutlu Ol Yeter
- Aşkın Kanunu
- 20 Dakika
- Sensiz Olmaz
- Kavak Yelleri
- SOKO Leipzig
- Aliye
- Estağfurullah Yokuşu
- Hürrem Sultan
- Dadı
- Çılgın Bediş