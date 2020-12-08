Zümrüdüanka dizisindeki Azimet karakteri kimdir?

Fox TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Zümrüdüanka dizisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Azimet karakteri ile kamera karşısına geçen oyuncunun kim olduğu merak edilenler arasında yer aldı.

Zümrüdüanka Azimet kimdir?

Ayten Uncuoğlu kimdir?

Zümrüdüanka dizisinde Azimet karakteri büyük oğlu Tahir’i çok sevmektedir. O öldükten sonra adeta bir yıkıma uğramıştır. Evlat acısı çekerken Tahir’den kalan torunu Serhat’a tutunarak yaşamaya devam etmektedir. Söylediklerinin üstüne laf söylenemeyen Azimet karakterinin söylediği genellikle olmaktadır. Torunu Serhat’ın da Suriye’de şehit düştüğü haberini alan Azimet bu defa adeta hayattan kopmuştur. Dizide Azimet karakterinehayat vermektedir.

Ayten Uncuoğlu 1946 senesinde doğmuştur. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olarak tamamlayan başarılı oyuncu şimdiye kadar kariyerinde birçok farklı yapımda yer almıştır. Türk sineması ve dizi tiyatro sektöründe yüzlerce eserde bulunan Uncuoğlu, ilk defa Bir Tren Yolculuğu dizisiyle 1988 senesinde profesyonel oyunculuk deneyimini elde etmiştir. İlk dizi oyunculuğunu ise 1996 senesinde Çılgın Bediş dizisiyle elde etmiştir. Kendisi bu zamana kadar birçok yapımda yer almıştır. Son olarak Zümrüdüanka dizisinde yer aldığı görülmektedir. Aşağıdaki kısımda kariyerindeki tüm dizileri sıralanmıştır.