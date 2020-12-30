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Zümrüdüanka dizisinde Furkan karakterine Orkun Huylu hayat veriyor

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Zümrüdüanka dizisinde Furkan karakterine Orkun Huylu hayat veriyor haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 30.12.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 19:39
Zümrüdüanka dizisinde Furkan karakterine Orkun Huylu hayat veriyor
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka yeni sezona merhaba dedi. Sevilen dizinin yeni sezonunda yeni isimler kadroya dahil edildi. Diziye yeni sezonda katılan karakterlerden biri de Furkan karakteri oldu.

Zümrüdüanka Furkan karakteri

Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken isimlerden biri de Furkan karakteri oldu. Başrollerinde Alp Navruz, Ceren Yılmaz ve Selim Bayraktar’ın yer aldığı diziye yeni sezonda Furkan karakteri dahil oldu. Dizide Furkan karakterini oyuncu Orkun Huylu canlandırıyor.

Orkun Huylu kimdir?

Sektörün yeni isimlerinden biri olan Orkun Huylu Devlet konservatuvarında eğitim almış ve oyunculuk hayatına başlamıştır. Genç oyuncu daha önce Muhteşem Yüzyıl ve Çukur gibi dizilerden yer alarak sektöre giriş yaptıktan sonra Zümrüdüanka dizisine geçti. Genç oyuncu dizide Furkan karakterine hayat verecek.



Son Güncelleme: 30.12.2020 19:39
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Anahtar Kelimeler:
DiziFurkanZümrüdüanka
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