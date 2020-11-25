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Zümrüdüanka dizisinde Canan karakterini Ebru Ünlü canlandırıyor

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Zümrüdüanka dizisinde Canan karakterini Ebru Ünlü canlandırıyor haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 25 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 19:42
Zümrüdüanka dizisinde Canan karakterini Ebru Ünlü canlandırıyor
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Cumartesi günleri izleyicilerin karşısına çıkan Zümrüdüanka dizisinde, Hamit’in eşi hayranların eleştiri odağı haline geldi. Dizide Özgüç ailesi içerisinde hemen hemen herkes gaddarlık konusunda birbiriyle yarış halinde. Konakta kötü davranışlarda bulunan Canan, Hamit’in Saruhandan’a karşı koruyucu bir tavır sergilemesine şaşırdı.

Zümrüdüanka Canan gerçek ad, hayatı ve bilgileri


Zümrüdüanka dizisinde Hamit’in ilk eşi Canan karakterine hayat veren isim Ebru Ünlü’dür. 1990 yılında dünyaya gelen ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimleri alan Ünlü, 2013 yılında ilk olarak Galip Derviş dizisiyle kamerayla tanışmıştır. 2015 yılında Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinin ilk sezonunda rol alıp dizide Eycan karakterine hayat veren ünlü oyuncu, burada sergilediği performanstan sonra ‘’Adam Mısın’’ adlı sinema filminde izleyicilerin karşısına çıktı.

Bir Zamanlar Çukurova, Sevda Kuşun Kanadında ve Söz dizilerinde de rol alan Ünlü; şimdilerde Zümrüdüanka dizisinde Canan karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 25.11.2020 19:42
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