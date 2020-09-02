Zümrüdüanka dizisi yeni sezon fragmanında çalan Cesaretin Var Mı Aşka şarkısını kim seslendiriyor?

FOX TV ekranlarının sevilen aşk dizisi Zümrüdüanka yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yeni sezonu 12 Eylül tarihinde başlayacak olan dizinin fragmanında Cesaretin Var Mı Aşka şarkısı söylendi. Dizinin ana karakterleri olan Zümrüt ve Serhat için söylenen şarkı merak edilmeye başlandı. Pek çok Zümrüdüanka hayranı fragmanda ki şarkıyı kimin seslendirdiğini araştırıyor.

Zümrüdüanka dizisi Cesaretin Var Mı Aşka şarkısı

Yapımcılığı Pastel Film tarafından yapılan ve yönetmenliğini Serhan Şahin’in yaptığı Zümrüdüanka dizisi 12 Eylül 2020 itibari ile yeni sezonu ile FOX TV ekranlarında olacak. Oyuncu kadrosunda Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Hatice Aslan, Selim Bayraktar, İsmail Hacıoğlu ve Gökçe Eyüboğlu gibi usta isimlerin olduğu dizinin yeni sezon fragmanında Zümrüt’ün gelinlik giymesi hayranları heyecanlandırdı.

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden bir tanesi olan Zümrüdüanka dizisi reytinglerde de her zaman üst sıralarda. Şarkıcı Gülay’ın seslendirdiği Cesaretin Var Mı Aşka dizisi şarkısı ise dizi hayranlarını memnun etti.

Cesaretin Var Mı Aşka şarkı sözleri

Bi gün bi çılgınlık edip,

Seni sevdiğimi söylesem,

Alay edip, güler misin?

Yoksa sen de, sever misin?

Cesaretin var mı aşka?

Çarpıyor kalbim bir başka,

Sen de böyle sevsen keşke,

Desen banan yar,

Konuşmadan gözlerinle,

Beni sevdiğini söylesen,

Yüreğime gözlerini,

Ölene dek mühürlesen…

Cesaretin var mı aşka?

Çarpıyor kalbim bir başka,

Sen de böyle sevsen keşke,

Desen bana yar…