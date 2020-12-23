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Zümrüdüanka dizisi Suhandan kimdir? Pelin Abay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Zümrüdüanka dizisi Suhandan kimdir? Pelin Abay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberine dair tüm yeni ayrıntılar 23.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:15
Zümrüdüanka dizisi Suhandan kimdir? Pelin Abay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Zümrüdüanka Suhandan Karakteri

Zümrüdüanka dizisinde Suhandan karakteri birçok kişinin ilgisini çekmiştir. Dizide Suhandan karakteri 18 yaşında gencecik kızdır. Abbas'ın kızıdır. Nevşehir'in en gözde kolejinden birisinde lise okumaktadır. Aile ortamındaki kaostan ve tartışmalardan bıkmış ve sürekli dışarıda mutluluk arıyor. Babasını ve büyükannesini çok bunaltıcı buluyor. Sevgi, şefkat ve huzurlu bir aile ortamını özlemektedir.

Zümrüdüanka Suhandan Kimdir?

Fox TV’de yayınlanan ve izleyiciler tarafından beğenilerek izlenilen Zümrüdüanka dizisinde dikkatleri üzerine çeken karakterlerin başında gelen Suhandan karakterinin km olduğu izleyiciler tarafınca merak konusu oldu.  Fox TV ekranlarında yayınlanan ve sevilerek izlenilen Zümrüdüanka dizisinde ki Suhandan karakterini canlandıran oyuncumuz Pelin Abay’ın kim olduğuna hep beraber bakalım.

Pelin Abay Kimdir?

Pelin Abay, 7 Haziran 1993'te İstanbul'da doğdu. 1.63 cm uzunluğunda ve 50 kg ağırlığındadır. Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Dizi ve drama oyuncusudur. Kariyerine 2013 senesinde tiyatro oyunculuğu yaparak başladı. 2018 yılında katıldığı Gülizar dizisinde ilk kez Fatoş rolünü canlandırarak oyunculuk deneyimi yaşamıştır.

Pelin Abay’ın Rol Aldığı Diziler

2018 – Vatanım Sensin

2018 – Gülizar (Fatoş)

Pelin Abay Sevgilisi Kim?

Güzelliğiyle ve sevgisiyle birçok kişinin ilgisini çeken Pelin Abay, hayranlarının en sık sormuş olduğu sorulardan birisi de ilişkisi var mı? Güzelliği ve aynı zamanda mesleğinde çok başarılı olan Pelin Abay'ın bildiğimiz kadarıyla sevgilisi yoktur.

Pelin Abay Resmi Sosyal Medya Hesabı

Resmi Instagram hesabını aktif olarak kullanan Pelin Abay, güzelliğiyle ve oyunculuk becerileri ile birçok kişinin ilgisini çekmiş, sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşmayı başarmıştır. Pelin Abay'ın yaklaşık 78 gönderi ve 39,8 binin üzerinde takipçisi vardır. Pelin Abay resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @pelinabayy



Son Güncelleme: 23.12.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Show TvDiziSuhandanZümrüdüanka
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