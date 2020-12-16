İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...

Zümrüdüanka dizisi Suhandan karakterini kim canlandırıyor? Pelin Abay kimdir?

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Zümrüdüanka dizisi Suhandan karakterini kim canlandırıyor? Pelin Abay kimdir? haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 16-12-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:15
Zümrüdüanka dizisi Suhandan karakterini kim canlandırıyor? Pelin Abay kimdir?
Takip Et:

Zümrüdüanka Suhandan Karakteri

Zümrüdüanka dizisinde Suhandan karakteri birçok kişinin ilgisini çekmiştir. Dizide Suhandan karakteri 18 yaşında gencecik kızdır. Abbas'ın kızıdır. Nevşehir'in en gözde kolejinden birisinde lise okumaktadır. Aile ortamındaki kaostan ve tartışmalardan bıkmış ve sürekli dışarıda mutluluk arıyor. Babasını ve büyükannesini çok bunaltıcı buluyor. Sevgi, şefkat ve huzurlu bir aile ortamını özlemektedir.

Zümrüdüanka Suhandan Kimdir?

Fox TV’de yayınlanan ve izleyiciler tarafından beğenilerek izlenilen Zümrüdüanka dizisinde dikkatleri üzerine çeken karakterlerin başında gelen Suhandan karakterinin km olduğu izleyiciler tarafınca merak konusu oldu.  Fox TV ekranlarında yayınlanan ve sevilerek izlenilen Zümrüdüanka dizisinde ki Suhandan karakterini canlandıran oyuncumuz Pelin Abay’ın kim olduğuna hep beraber bakalım.

Pelin Abay Kimdir?

Pelin Abay, 7 Haziran 1993'te İstanbul'da doğdu. 1.63 cm uzunluğunda ve 50 kg ağırlığındadır. Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Dizi ve drama oyuncusudur. Kariyerine 2013 senesinde tiyatro oyunculuğu yaparak başladı. 2018 yılında katıldığı Gülizar dizisinde ilk kez Fatoş rolünü canlandırarak oyunculuk deneyimi yaşamıştır.

Pelin Abay’ın Rol Aldığı Diziler

2018 – Vatanım Sensin

2018 – Gülizar (Fatoş)

Pelin Abay Sevgilisi Kim?

Güzelliğiyle ve sevgisiyle birçok kişinin ilgisini çeken Pelin Abay, hayranlarının en sık sormuş olduğu sorulardan birisi de ilişkisi var mı? Güzelliği ve aynı zamanda mesleğinde çok başarılı olan Pelin Abay'ın bildiğimiz kadarıyla sevgilisi yoktur.

Pelin Abay Resmi Sosyal Medya Hesabı

Resmi Instagram hesabını aktif olarak kullanan Pelin Abay, güzelliğiyle ve oyunculuk becerileri ile birçok kişinin ilgisini çekmiş, sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşmayı başarmıştır. Pelin Abay'ın yaklaşık 78 gönderi ve 39,8 binin üzerinde takipçisi vardır. Pelin Abay resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @pelinabayy



Son Güncelleme: 16.12.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvDiziSuhandanZümrüdüanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisi Derin kimdir? Melis Sezen'in hayatı!
Zümrüdüanka dizisi Suhandan karakterini kim canlandırıyor? Pelin Abay kimdir?
Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Mert Fırat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Benim Adım Melek dizisi Aslı karakterini kim canlandırıyor? Sinem Karel biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seksenler Mikser Melahat kimdir? Gerçek adı nedir? Özlem Tokaslan
Fox Tv Sen Çal Kapımı yeni yayın sezonunda devam edecek mi?
Doğum yapan annelere devletten 4 destek ödemesi 2020
Süt parası hangi şartlarda alınır, hangi bankadan alınır? 2020
Marvel 2021 yılında vizyonda olacak filmlerin listesi yayınlandı
Konutta faiz rekoru kırıldı! Konut satışları nasıl ilerleyecek? Kredi faizleri artmayı sürdürecek mi?
Gs - Hatay maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Atakaş Hatayspor maç özeti ve golleri izle
CTE yetiştirmek üzere 300 yeni memur alacak
Öğrenciler için avantajlı kredi kartı veren bankalar
İşkur Sosyal Çalışma Programına alınacak öğrencilerin listesi! iskur.gov.tr SÇP sonuçları sorgulama
Öğrenci Bursu Alanların Engelli Maaşı Kesilir Mi? Engelli Aylığı Alma Detayları
Osman Gazi ile Rabia Bala Hatun ne zaman evlendi? Kuruluş Osman dizisiyle Osman Bey'in hayatı, eşleri
Konuşanlar neden yok, bitti mi? Hasan Can Kaya Konuşanlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Sabıka kaydı polis ve bekçiliğe engel midir? 2020 Aile bireylerindeki sabıka bekçi ya da polis olmaya engel mi?
Şok Market'de satılan Alcatel 1T 10'' tablet nasıl, alınır mı? Alcatel 1T 10'' tablet Şok Market'de satışı başladı
BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.