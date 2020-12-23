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Zümrüdüanka dizisi Saniye kimdir? Sebahat Kumaş yaşı ve oynadığı diziler

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 23.12.2020 tarihli Zümrüdüanka dizisi Saniye kimdir? Sebahat Kumaş yaşı ve oynadığı diziler haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 23.12.2020 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:50
Zümrüdüanka dizisi Saniye kimdir? Sebahat Kumaş yaşı ve oynadığı diziler
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Fox TV ekranlarında başlayan Zümrüdüanka dizisinin en beğenilen karakterlerinden bir tanesi de Saniye oldu. Dizide Saniye karakterini Sebahat Kumaş canlandırmaktadır. Dizideki Saniye karakteri 25 yaşında genç bir kadındır.

Zümrüdüanka dizisinin başrollerinde Alp Nevruz ve Ceren Yılmaz yer alıyor. Dizi her cumartesi akşamı Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizide Nevşehir’in güçlü ailelerinden Demirkanlar’ın torunun Suriye’de şehit olmasıyla birlikte yaşanan değişimler anlatılıyor. Demirkanlar’ın torunu Serhat Suriye’de şehir olmuştur ve onun aşkı Zümrüt de bu haberle birlikte yıkılmıştır.

Zümrüdüanka dizisinin en beğenilen karakterlerinden bir tanesi de Saniye oldu. Dizide Saniye karakterini Sebahat Kumaş canlandırmaktadır. Sebahat Kumaş 1989 yılın Aydın’da doğdu ve Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünü tamamladı. Kumaş ilk dizi deneyimini yine Fox TV’de yayınlanan Arka Sıradakiler dizisiyle yaşadı. Daha sonra ise Muhteşem Yüzyıl dizisinde Esma Hatun karakterine hayat verdi.

Sebahat Kumaş bu dizilerin ardından Karagül, Kalbimdeki Deniz dizilerinde rol aldı. Ünlü oyuncu son olarak Zümrüdüanka dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.



Son Güncelleme: 23.12.2020 19:50
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