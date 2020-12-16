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Zümrüdüanka dizisi Saniye kimdir? Sebahat Kumaş hakkında bilgiler

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Zümrüdüanka dizisi Saniye kimdir? Sebahat Kumaş hakkında bilgiler haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 16.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:50
Zümrüdüanka dizisi Saniye kimdir? Sebahat Kumaş hakkında bilgiler
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Fox TV ekranlarında başlayan Zümrüdüanka dizisinin en beğenilen karakterlerinden bir tanesi de Saniye oldu. Dizide Saniye karakterini Sebahat Kumaş canlandırmaktadır. Dizideki Saniye karakteri 25 yaşında genç bir kadındır.

Zümrüdüanka dizisinin başrollerinde Alp Nevruz ve Ceren Yılmaz yer alıyor. Dizi her cumartesi akşamı Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizide Nevşehir’in güçlü ailelerinden Demirkanlar’ın torunun Suriye’de şehit olmasıyla birlikte yaşanan değişimler anlatılıyor. Demirkanlar’ın torunu Serhat Suriye’de şehir olmuştur ve onun aşkı Zümrüt de bu haberle birlikte yıkılmıştır.

Zümrüdüanka dizisinin en beğenilen karakterlerinden bir tanesi de Saniye oldu. Dizide Saniye karakterini Sebahat Kumaş canlandırmaktadır. Sebahat Kumaş 1989 yılın Aydın’da doğdu ve Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünü tamamladı. Kumaş ilk dizi deneyimini yine Fox TV’de yayınlanan Arka Sıradakiler dizisiyle yaşadı. Daha sonra ise Muhteşem Yüzyıl dizisinde Esma Hatun karakterine hayat verdi.

Sebahat Kumaş bu dizilerin ardından Karagül, Kalbimdeki Deniz dizilerinde rol aldı. Ünlü oyuncu son olarak Zümrüdüanka dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.



Son Güncelleme: 16.12.2020 19:50
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