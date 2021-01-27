İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...

Zümrüdüanka dizisi Rüstem’i kim canlandırıyor? Serhat Özcan'ın biyografisi

Okurlarımızın merakını uyandıran Zümrüdüanka dizisi Rüstem’i kim canlandırıyor? Serhat Özcan'ın biyografisi haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 27 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 19:51
Zümrüdüanka dizisi Rüstem’i kim canlandırıyor? Serhat Özcan'ın biyografisi
Takip Et:

Fox TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Zümrüdüanka dizisindeki oyuncular izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Son olarak dizideki Rüstem karakteri hakkında araştırmalar yapılmaya başladı.

Rüstem karakteri daha önce Çukur dizisinde Oruç Reis olarak izlenmişti. Zümrüdüanka dizisine geçiş yapan başarılı oyuncu 25 Aralık tarihinde ilk bölümü ile yayınlanan dizide oldukça başarılı bir performans gösterdi.

Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Rüstem karakteri ana karakter Zümrüt’ün babası olarak görülmektedir. Kalender bir baba olan Rüstem yaşadığı kaza sonucunda sakat kalmıştır. Zümrüdüanka dizisinde Rüstem karakterine Serhat Özcan hayat vermektedir.

Serhat Özcan Kimdir?

Serhat Özcan 1961 senesinde doğmuştur. İlk olarak 1986 yılında Davacı isimli film ile oyunculuğa atılan Özcan sonrasında 52 projede daha yer almıştır. İlk olarak İz Peşinde isimli dizide 1989 senesinde oynayan Serhat Özcan’ın en çok bilinen yapımı ise Cennet Mahallesi’dir.

Son olarak başarılı oyuncu Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’da da oynamıştır. Burada Oruç Reis karakterini canlandıran Serhat Özcan son olarak Zümrüdüanka dizisine geçiş yapmıştır.



Son Güncelleme: 27.01.2021 19:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Sefirin Kızı dizisinde değişim başlıyor!
Sefirin Kızı dizisinde değişim başlıyor!
Harry Potter serisi dizi oluyor!
Harry Potter serisi dizi oluyor!

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisi Rüstem’i kim canlandırıyor? Serhat Özcan'ın biyografisi
Zümrüdüanka dizisine katılan Sebahat Kumaş kimdir? Saniye karakteri kimdir?
Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder karakteri kimdir? Ahmet Kaynak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk'un yer aldığı diziler
Zümrüdüanka dizisi Niyazi Çavuş kimdir? Gerçek adı nedir? Korkmaz Arslan nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz dizisindeki Selçuk Dağcı karakteri kimdir? Emir Tarık Tekin nereli, yaşı kaç?
Kanal D Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz konusu ve oyuncuları
Zümrüdüanka dizisi Canan kimdir? Ebru Ünlü kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Zümrüdüanka dizisi Mahir kimdir? Sermiyan Midyat rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Zümrüdüanka dizi oyuncusu Döne kimdir? Asiye Dinçsoy hakkında bilgiler
Rüyada cadde görmek ne demektir? Rüyada cadde görmenin anlamı, tabiri nedir?
Mesut Özil ne zaman forma giyecek, Fenerbahçe Kayserispor maçında oynayacak mı?
Eşkıya 3 Mart Neden Yok? EDHO yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
Yasak Elma Ender Ölecek mi? Şevval Sam Diziden Ayrılacak mı? İşte Müthiş Sezon Finali
Rüyada kavga etmek, dövüşmek ne demektir? Rüyada kavga ettiğini görmenin anlamı tabiri nedir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Emine karakterini Naz Göktan canlandırıyor
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen'in hayatı!
Kuruluş Osman dizisi Aydoğdu kimdir? Fatih Ayhan doğum tarihi
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Barış karakterini Engin Öztürk canlandırıyor
Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? İsmail Hacıoğlu yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara Emir kimdir? Burak Tozkoparan Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.