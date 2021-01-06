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Zümrüdüanka dizisi Rüstem karakteri kimdir? Serhat Özcan'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Zümrüdüanka dizisi Rüstem karakteri kimdir? Serhat Özcan'ın hayatı ve yer aldığı diziler haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 06-01-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 19:51
Zümrüdüanka dizisi Rüstem karakteri kimdir? Serhat Özcan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
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Fox TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Zümrüdüanka dizisindeki oyuncular izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Son olarak dizideki Rüstem karakteri hakkında araştırmalar yapılmaya başladı.

Rüstem karakteri daha önce Çukur dizisinde Oruç Reis olarak izlenmişti. Zümrüdüanka dizisine geçiş yapan başarılı oyuncu 25 Aralık tarihinde ilk bölümü ile yayınlanan dizide oldukça başarılı bir performans gösterdi.

Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Rüstem karakteri ana karakter Zümrüt’ün babası olarak görülmektedir. Kalender bir baba olan Rüstem yaşadığı kaza sonucunda sakat kalmıştır. Zümrüdüanka dizisinde Rüstem karakterine Serhat Özcan hayat vermektedir.

Serhat Özcan Kimdir?

Serhat Özcan 1961 senesinde doğmuştur. İlk olarak 1986 yılında Davacı isimli film ile oyunculuğa atılan Özcan sonrasında 52 projede daha yer almıştır. İlk olarak İz Peşinde isimli dizide 1989 senesinde oynayan Serhat Özcan’ın en çok bilinen yapımı ise Cennet Mahallesi’dir.

Son olarak başarılı oyuncu Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’da da oynamıştır. Burada Oruç Reis karakterini canlandıran Serhat Özcan son olarak Zümrüdüanka dizisine geçiş yapmıştır.



Son Güncelleme: 06.01.2021 19:51
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