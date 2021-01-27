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Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kimlerdir? Kanal D Zümrüdüanka dizisi konusu ve oyuncuları

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kimlerdir? Kanal D Zümrüdüanka dizisi konusu ve oyuncuları haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 27-01-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 19:53
Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kimlerdir? Kanal D Zümrüdüanka dizisi konusu ve oyuncuları
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Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Zümrüdüanka’nın fragmanları yayınlanmaya başladı. Dizide Alp Navruz ve Ceren Yılmaz başrolleri paylaşırken, dizinin oyuncu kadrosu da oldukça merak edildi.

Zümrüdüanka oyuncu kadrosu

Serhat Demirkan (Alp Navruz)

alp navruz ile ilgili görsel sonucu

20’li yaşlarının sonunda olan Serhat, Nevşehir’in en zengin ailelerinden birinin büyük torunudur. Küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiş olan Serhat’ı, amcası Adil Demirkan kendi oğlu gibi yetiştirdi. Çalışkan, azimli bir delikanlı olan genç mühendis olduktan sonra vatani görevini yapmak için Suriye’ye gider ve şehit haberi gelir.

Zümrüt Kuloğlu (Ceren Yılmaz)

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20’li yaşlarda bir genç kız olan Zümrüt, Kuloğlu ailesinin en büyük kızıdır. Küçük bir mahallede yaşayan, düşünceli, onurlu bir kızdır. Zümrüt Demirkan’ların holdinginde çalışmasına rağmen geçim sıkıntısı çekmektedir. Büyük bir sırrı olan bu genç kız, sırrı ile birlikte zor bir hayat yaşamaktadır.

Abbas Demirkan (Selim Bayraktar)

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Ailenin tek varisi ve reisi olan Abbas Demirkan’ın, 2 çocuğu vardır. Kardeşi ile bir türlü anlaşamayan ve sevgi eksikliği ile büyümüş biridir.

Saniye Arsoy (Sebahat Kumaş)

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Saniye, 20’li yaşlarındadır ve Demirkan Holding’in çalışanlarından biridir. Tüm hayatını kardeşi Oya’ya adamıştır.

Azimet Demirkan (Ayten Uncuoğlu)

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Azimet Demirkan, Demirkan ailesinin en yaşlısı ve ailenin annesidir. Tüm ailenin saygı gösterdiği, aileyi bir arada tutan, gelenekçi bir kadındır. Azimet hanım daha önce evlat acısı çekmiştir ve oğlundan geriye kalan torunu Serhat’a çok düşkündür.

Ülfet Kuloğlu (Hatice Aslan)

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Zümrüt’ün annesi ve 40’lı yaşlarda olan Ülfet Kuloğlu, hayatı boyunca hep yoksulluk ve sefalet çekmiş bir kadındır. Hayat onu çıkarcı biri haline getirmiş ve hırsları için yaşamaya başlamıştır. Kızlarını sefil hayattan kurtulmak için bir anahtar olarak görmüş ve sonunda amacına ulaşmıştır.

Rüstem Kuloğlu (Serhat Özcan)

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Zümrüt’ün babasıdır. Yufka yürekli, naif bir adam olan Rüstem, Demirkan Holding’in kum ocaklarında ağır bir iş kazası geçirmiş ve sakat kalmıştır. Para kazanamadığı için karısı tarafından hor görülmüş ve kızı Zümrüt’ün eline bakan biri haline gelmiştir.

Meliha Kuloğlu (Miray Akay)

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Zümrüt’ün kardeşi Meliha 18 yaşındadır. Ergenlik dönemindedir ve okul umurunda değildir. Annesi Ülfet’e benzeyen hırslı, çıkarcı bir gençtir.

Ömer Lütfi Bakırcı (Gökhan Bekletenler)

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Adil’in sağ koludur. Çalışkan, dürüst ve işine bağlı bir adamdır. Abbas Demirkan onun bu şirkette olmasından oldukça rahatsızdır.  Holding ile ilgili konularda Ömer’in Adil’i doldurduğunu düşünmektedir.

Songül Kuloğlu (Ebrar Baba)

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Songül, 6 yaşındadır ve Zümrüt’ün küçük kardeşidir. Ablalarının evden gitmesinden sonra içine kapanan Songül, günlerce hiç konuşmadı.

Suhandan Demirkan (Pelin Abay)

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Latif Demirkan (Barış Küçükgüler)

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Nevcihan Demirkan (Elif Çakman)

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Adil Demirkan (Umut Karadağ)

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Son Güncelleme: 27.01.2021 19:53
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