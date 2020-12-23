Zümrüdüanka dizisi Niyazi Çavuş kimdir? Gerçek adı ne? Korkmaz Arslan oynadığı diziler

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen yapımlardan biri olarak karşımıza çıkan Zümrüdüanka dizisinde en çok dikkat çeken karakterlerden bir tanesi de Niyazi Çavuş olarak görülüyor.
Niyazi Çavuş Kimdir?
Zümrüdüanka dizisinde Niyazi Çavuş karakterine Korkmaz Arslan hayat vermektedir. Korkmaz Arslan 1983 senesinde doğmuştur. Daha çocukken ailesi Almanya’ya taşınan ve burada oyunculuk üzerine eğitimler alan başarılı oyuncu pek çok farklı tiyatro oyununda yer almıştır. Sonrasında Kertenkele dizisi ile ekranlara gelen başarılı oyuncu aşağıdaki kısımda yer alan yapımlarda da bulunmuştur.
- Yorum Yok
- Cut
- My Sweet Pepper Land
- In Wonderland Bahar
- Sands Kralı
- Dördüncü Güç
- Bir Gecede
- Mogadişu
Son Güncelleme: 23.12.2020 19:47