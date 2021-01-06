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Zümrüdüanka dizisi Niyazi Çavuş karakterini kim canlandırıyor? Korkmaz Arslan biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Zümrüdüanka dizisi Niyazi Çavuş karakterini kim canlandırıyor? Korkmaz Arslan biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 6 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlanan haberimize göz atarak, Zümrüdüanka dizisi Niyazi Çavuş karakterini kim canlandırıyor? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 19:47
Zümrüdüanka dizisi Niyazi Çavuş karakterini kim canlandırıyor? Korkmaz Arslan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen yapımlardan biri olarak karşımıza çıkan Zümrüdüanka dizisinde en çok dikkat çeken karakterlerden bir tanesi de Niyazi Çavuş olarak görülüyor.

Ceren Yılmaz’ın Zümrüt karakterini canlandırdığı Zümrüdüanka dizisinde Serhat’ın annesine neler olduğu bütün gizemiyle çözülmeyi bekleyen bir sır olarak bekliyor. Herkes tarafından merak edilen bu büyük sırrın en önemli rollerinden birisi Abbas’ın şoförü Niyazi Çavuş’tur. Senelerdir konağın çalışanlarından biri olan Niyazi Çavuş ilerleyen süreçte bildiklerini bir koz olarak kullanacaktır. Bildiklerini Serhat’a söylemek ile tehdit eden Niyazi hem para hem de makam istemiştir.

Niyazi Çavuş Kimdir?

Zümrüdüanka dizisinde Niyazi Çavuş karakterine Korkmaz Arslan hayat vermektedir. Korkmaz Arslan 1983 senesinde doğmuştur. Daha çocukken ailesi Almanya’ya taşınan ve burada oyunculuk üzerine eğitimler alan başarılı oyuncu pek çok farklı tiyatro oyununda yer almıştır. Sonrasında Kertenkele dizisi ile ekranlara gelen başarılı oyuncu aşağıdaki kısımda yer alan yapımlarda da bulunmuştur.

  • Yorum Yok
  • Cut
  • My Sweet Pepper Land
  • In Wonderland Bahar
  • Sands Kralı
  • Dördüncü Güç
  • Bir Gecede
  • Mogadişu


Son Güncelleme: 06.01.2021 19:47
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