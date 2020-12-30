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Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk yaşı ve oynadığı diziler

Gündemde dikkat çeken Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk yaşı ve oynadığı diziler haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk yaşı ve oynadığı diziler haberini 30.12.2020 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 19:48
Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk yaşı ve oynadığı diziler
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FOX TV ekranlarında Zümrüdüanka dizisi her cumartesi akşamı izleyici ile buluşmaktadır. Pastel Film imzalı, ilk bölümü 25 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan Zümrüdüanka dizisinin yönetmeliğini Cemal Şan'ın yapmaktadır. Senaryosu ise Can Sinan tarafından kaleme alınmaktadır. Zümrüdüanka dizisi oyuncuları merak edilmektedir. Bu oyunculardan birisi de Nezaket’tir. Nezaket Zümrüt’ün babası Rüstem’i kandırarak gerçek kimliğini saklamıştır.

Zümrüdüanka dizisinde Zümrüt’ün zengin biriyle evlendiğini öğrenen Nezaket bir anda Rüstem’in hayatına dahil olmuştur. Rüstem, Nezaket’e arkadaş gözüyle baksa da Nezaket Rüstem’in iyi niyetini suiistimal etmektedir. Pavyonda çalıştığını saklayıp Rüstem’e yaklaştı. Rüstem ile Nezaket yemeğe çıktı ve bunu duyan Ülfet deliye döndü. İsyan eden Ülfet’i Rüstem sonunda ikna edip yemeğe de çıkardı.

Zümrüdüanka Nezaket kimdir?

FOX’un dizisi Zümrüdüanka’da Nezaket karakterine hayat veren Simge Selçuk, 1975 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 1993 yılında rol aldığı Ferhunde Hanımlar dizisi ile yaşamış; Göç Zamanı, Güzel Köylü, Mazi Kalbimde Yaradır, Avrupa Avrupa, Küçük Kadınlar, Acemi Cadı, Aliye, Ayrılsak da Beraberiz ve Çiçek Taksi dizilerinde rol alan Simge Selçuk, daha sonra ATV ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir. Simge Selçuk, 1,72 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

Simge Selçuk’un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Canevim (Melis Korkmaz) (TV Dizisi)

2016 – 2017 – Kalbimdeki Deniz (Raşel) (TV Dizisi)

2015 – Göç Zamanı (Handan) (TV Dizisi)

2014 – Güzel Köylü (Nihal Sümbül / Aynımah) (TV Dizisi)

2014 – Galip Derviş (Gönül/Meltem) (TV Dizisi)

2012 – Göç (Handan) (TV Dizisi)

2011 – Mazi Kalbimde Yaradır (Türkan) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Avrupa Avrupa (Matmazel Katrine) (TV Dizisi)

2008 – 2010 – Küçük Kadınlar (Tezer) (TV Dizisi)

2007 – Kader (Sibel) (TV Dizisi)

2007 – Elveda Derken (Tuna) (TV Dizisi)

2007 – Ayda (Nilüfer) (TV Dizisi)

2006 – Acemi Cadı (Selda – 2) (TV Dizisi)

2004 – Çınaraltı (Feyza) (TV Dizisi)

2004 – Metro Palas (Özlem) (TV Dizisi)

2004 – Aliye (Leyla) (TV Dizisi)

2002 – Bir Tatlı Huzur (TV Dizisi)

2001 – Dünya Varmış (Leyla) (TV Dizisi)

2000 – Evdeki Yabancı (Bengü) (TV Dizisi)

2000 – Evdeki Hesap (TV Dizisi)

1999 – 2003 – Ayrılsak da Beraberiz (Serpl 2) (TV Dizisi)

2000-2001 – Tatlı Kaçıklar (Serap 2) (TV Dizisi)

1996 – Gurbetçiler (Özlem 2) (TV Dizisi)

1995 – Çiçek Taksi (TV Dizisi)

1993 – 1999 – Ferhunde Hanımlar (Yonca) (TV Dizisi)

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 19:48
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