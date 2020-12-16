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Zümrüdüanka dizisi Nevcihan'ı kim canlandırıyor?

Fox TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Zümrüdüanka dizisindeki Nevcihan karakteri dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Abbas'a takıntılı şekilde bağlı olan Nevcihan'ı kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer aldı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 14:21
Zümrüdüanka dizisi Nevcihan'ı kim canlandırıyor?
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Fox TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan ve etkileyici konusu ile dikkatleri üzerinde toplayan Zümrüdüanka dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide yer alan Nevcihan karakteriyle alakalı meraklı sorular sorulmaya başlandı.

Zümrüdüanka Nevcihan kimdir?

Fox TV’nin sevilen dizisi Zümrüdüanka’da Nevcihan karakteri kocası Abbas’a son derece takıntılı bir kadın olarak karşımıza çıkmaktadır. Abbas’ın, Fitnat’ı Nevcihan’ın üzerine kuma getirmesine rağmen Nevcihan Abbas ile birlikte olmaya devam etmektedir. Artık bir inat meselesi haline gelen bu durum dizide en çok ilgi çeken sahneler arasında yer almaktadır.

Nevcihan dizide otoriter bir yapıya sahip olarak görünmekte ve Abbas’ı dize getirecek gibi algı bırakmaktadır. Ancak Nevcihan, Abbas’ın çapkınlıklarına göz yumarak izleyicileri şaşırtmayı da başarmıştır. Dizide Nevcihan karakterine Elif Çakman hayat vermektedir.

Elif Çakman kimdir?

Elif Çakman, 1978 senesinde doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü’nden mezun olan Çakman daha sonra oyunculuk üzerine yoğunlaşmıştır. Özel oyuncunluk dersleri alan Çakman ilk defa Geniş Zamanlar dizisi ile deneyim elde etmiştir. Burada Lale karakterini canlandırmış ardından Yerden Yüksek dizisine geçiş yapmıştır. Galip Derviş dizisinde canlandırdığı Selin karakteri ile akıllarda yer tutmuştur. Aşağıdaki kısımda Elik Çakman’ın yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.

  • Zümrüdüanka
  • Kardeş Çocukları
  • Çoban Yıldızı
  • Tatlı İntikam
  • Ulan İstanbul
  • Galip Derviş
  • Yerden Yüksek
  • Geniş Zamanlar


Son Güncelleme: 16.12.2020 14:21
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvZümrüdüankaElif ÇakmanNevcihan
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