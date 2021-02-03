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Zümrüdüanka dizisi Menekşe kimdir? Doğa Zeynep Doğuşlu'nun yer aldığı diziler

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Zümrüdüanka dizisi Menekşe kimdir? Doğa Zeynep Doğuşlu'nun yer aldığı diziler haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 03.02.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:36
Zümrüdüanka dizisi Menekşe kimdir? Doğa Zeynep Doğuşlu'nun yer aldığı diziler
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Zümrüdüanka dizisinde Döne’nin kızı Menekşe karakteri ilk günden beri merak edilenler arasında. Menekşe, karakter olarak annesine çok benzemektedir. Zümrüt’ün ailesi konağa gelince bu durumdan oldukça rahatsız olur. Zümrüt’ün kız kardeşiyle anlaşamayan Menekşe, bir an önce onların konaktan gitmesini ister.

Doğa Zeynep Doğuşlu kimdir?

Zümrüdüanka dizisinde Menekşe karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Doğa Zeynep Doğuşlu’dur. 2000 yılında dünyaya gelen oyuncu 56 kg ağırlığında ve 164 cm boyundadır. İstanbul’da doğan oyuncu, 2015 yılında ‘’Mustang’’ adlı filmde oynamış ve ünlenmiştir. Bu filmdeki rolü ile Saraybosna Film Festivali’nde ‘’En İyi Kadın Oyuncu’’ ödülünün sahibi olmuştur.

Doğa Zeynep Doğuşlu rol aldığı yapımlar

  • Mustang (2015)
  • Babam ve Ailesi (2016)
  • Zümrüdüanka (2020)


Son Güncelleme: 03.02.2021 19:36
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