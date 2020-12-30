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Zümrüdüanka dizisi Menekşe kimdir? Doğa Zeynep Doğuşlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Zümrüdüanka dizisi Menekşe kimdir? Doğa Zeynep Doğuşlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 30 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 19:35
Zümrüdüanka dizisi Menekşe kimdir? Doğa Zeynep Doğuşlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Zümrüdüanka dizisinde Döne’nin kızı Menekşe karakteri ilk günden beri merak edilenler arasında. Menekşe, karakter olarak annesine çok benzemektedir. Zümrüt’ün ailesi konağa gelince bu durumdan oldukça rahatsız olur. Zümrüt’ün kız kardeşiyle anlaşamayan Menekşe, bir an önce onların konaktan gitmesini ister.

Doğa Zeynep Doğuşlu kimdir?

Zümrüdüanka dizisinde Menekşe karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Doğa Zeynep Doğuşlu’dur. 2000 yılında dünyaya gelen oyuncu 56 kg ağırlığında ve 164 cm boyundadır. İstanbul’da doğan oyuncu, 2015 yılında ‘’Mustang’’ adlı filmde oynamış ve ünlenmiştir. Bu filmdeki rolü ile Saraybosna Film Festivali’nde ‘’En İyi Kadın Oyuncu’’ ödülünün sahibi olmuştur.

Doğa Zeynep Doğuşlu rol aldığı yapımlar

  • Mustang (2015)
  • Babam ve Ailesi (2016)
  • Zümrüdüanka (2020)


Son Güncelleme: 30.12.2020 19:35
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