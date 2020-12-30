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Zümrüdüanka dizisi Hamit kimdir? Gerçek adı nedir? Doğukan Güngör nereli, yaşı kaç?

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Zümrüdüanka dizisi Hamit kimdir? Gerçek adı nedir? Doğukan Güngör nereli, yaşı kaç? haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Aralık 30 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 19:19
Zümrüdüanka dizisi Hamit kimdir? Gerçek adı nedir? Doğukan Güngör nereli, yaşı kaç?
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Fox ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda  Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktar, Sebahat Kumaş, Ayten Uncuoğlu, Umut Karadağ gibi isimlerin yer aldığı Zümrüdüanka dizisinde Hamit karakterine hayat veren isim merak edilmektedir. Dizide Hamit karakterini gerçek hayatta Doğukan Güngör canlandırmaktadır.

Zümrüdüanka Hamit Kimdir?

Dizide ölen kuzeni Tolgahan’ın eşi olan Suhandan ile evlenir. Canan ile evli olan ve iki çocuğu olan Hamit, geleneklere bağlı ve sert bir karakterdir. Ailesinin aldığı kararların arkasında durmaktadır.

Doğukan Güngör Kimdir?

1996 yılında Ankara’da dünyaya gelen Doğukan Güngör, Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünde okumaktadır. Daha çok tiyatro oyunlarında rol alan Güngör’ün ilk televizyon deneyimi ise Zümrüdüanka dizisi olmuştur. Daha önce Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi tiyatro oyunlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 30.12.2020 19:19
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Anahtar Kelimeler:
HamitZümrüdüanka
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