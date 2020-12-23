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Zümrüdüanka dizisi Hamit kimdir? Doğukan Güngör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Zümrüdüanka dizisi Hamit kimdir? Doğukan Güngör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 23 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizde, Zümrüdüanka dizisi Hamit kimdir? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:19
Zümrüdüanka dizisi Hamit kimdir? Doğukan Güngör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Fox ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda  Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktar, Sebahat Kumaş, Ayten Uncuoğlu, Umut Karadağ gibi isimlerin yer aldığı Zümrüdüanka dizisinde Hamit karakterine hayat veren isim merak edilmektedir. Dizide Hamit karakterini gerçek hayatta Doğukan Güngör canlandırmaktadır.

Zümrüdüanka Hamit Kimdir?

Dizide ölen kuzeni Tolgahan’ın eşi olan Suhandan ile evlenir. Canan ile evli olan ve iki çocuğu olan Hamit, geleneklere bağlı ve sert bir karakterdir. Ailesinin aldığı kararların arkasında durmaktadır.

Doğukan Güngör Kimdir?

1996 yılında Ankara’da dünyaya gelen Doğukan Güngör, Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünde okumaktadır. Daha çok tiyatro oyunlarında rol alan Güngör’ün ilk televizyon deneyimi ise Zümrüdüanka dizisi olmuştur. Daha önce Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi tiyatro oyunlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 23.12.2020 19:19
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Anahtar Kelimeler:
HamitZümrüdüanka
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