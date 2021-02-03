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Zümrüdüanka dizisi Hamit karakteri kimdir? Doğukan Güngör kimdir, nereli, kaç yaşında?

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Zümrüdüanka dizisi Hamit karakteri kimdir? Doğukan Güngör kimdir, nereli, kaç yaşında? haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 3 Şubat 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:19
Zümrüdüanka dizisi Hamit karakteri kimdir? Doğukan Güngör kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Fox ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda  Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktar, Sebahat Kumaş, Ayten Uncuoğlu, Umut Karadağ gibi isimlerin yer aldığı Zümrüdüanka dizisinde Hamit karakterine hayat veren isim merak edilmektedir. Dizide Hamit karakterini gerçek hayatta Doğukan Güngör canlandırmaktadır.

Zümrüdüanka Hamit Kimdir?

Dizide ölen kuzeni Tolgahan’ın eşi olan Suhandan ile evlenir. Canan ile evli olan ve iki çocuğu olan Hamit, geleneklere bağlı ve sert bir karakterdir. Ailesinin aldığı kararların arkasında durmaktadır.

Doğukan Güngör Kimdir?

1996 yılında Ankara’da dünyaya gelen Doğukan Güngör, Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünde okumaktadır. Daha çok tiyatro oyunlarında rol alan Güngör’ün ilk televizyon deneyimi ise Zümrüdüanka dizisi olmuştur. Daha önce Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi tiyatro oyunlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:19
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Anahtar Kelimeler:
HamitZümrüdüanka
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