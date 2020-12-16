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Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Orkun Huylu’nun yer aldığı diziler

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Orkun Huylu’nun yer aldığı diziler başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 16-12-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:39
Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Orkun Huylu’nun yer aldığı diziler
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka yeni sezona merhaba dedi. Sevilen dizinin yeni sezonunda yeni isimler kadroya dahil edildi. Diziye yeni sezonda katılan karakterlerden biri de Furkan karakteri oldu.

Zümrüdüanka Furkan karakteri

Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken isimlerden biri de Furkan karakteri oldu. Başrollerinde Alp Navruz, Ceren Yılmaz ve Selim Bayraktar’ın yer aldığı diziye yeni sezonda Furkan karakteri dahil oldu. Dizide Furkan karakterini oyuncu Orkun Huylu canlandırıyor.

Orkun Huylu kimdir?

Sektörün yeni isimlerinden biri olan Orkun Huylu Devlet konservatuvarında eğitim almış ve oyunculuk hayatına başlamıştır. Genç oyuncu daha önce Muhteşem Yüzyıl ve Çukur gibi dizilerden yer alarak sektöre giriş yaptıktan sonra Zümrüdüanka dizisine geçti. Genç oyuncu dizide Furkan karakterine hayat verecek.



Son Güncelleme: 16.12.2020 19:39
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Anahtar Kelimeler:
DiziFurkanZümrüdüanka
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