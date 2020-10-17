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Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Orkun Huylu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Orkun Huylu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 17 Ekim 2020 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Orkun Huylu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberimize göz atarak Ekim 17 Cumartesi tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

17 Ekim 2020 Cumartesi 19:39
Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Orkun Huylu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka yeni sezona merhaba dedi. Sevilen dizinin yeni sezonunda yeni isimler kadroya dahil edildi. Diziye yeni sezonda katılan karakterlerden biri de Furkan karakteri oldu.

Zümrüdüanka Furkan karakteri


Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken isimlerden biri de Furkan karakteri oldu. Başrollerinde Alp Navruz, Ceren Yılmaz ve Selim Bayraktar’ın yer aldığı diziye yeni sezonda Furkan karakteri dahil oldu. Dizide Furkan karakterini oyuncu Orkun Huylu canlandırıyor.

Orkun Huylu kimdir?

Sektörün yeni isimlerinden biri olan Orkun Huylu Devlet konservatuvarında eğitim almış ve oyunculuk hayatına başlamıştır. Genç oyuncu daha önce Muhteşem Yüzyıl ve Çukur gibi dizilerden yer alarak sektöre giriş yaptıktan sonra Zümrüdüanka dizisine geçti. Genç oyuncu dizide Furkan karakterine hayat verecek.



Son Güncelleme: 17.10.2020 19:39
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Anahtar Kelimeler:
DiziFurkanZümrüdüanka
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