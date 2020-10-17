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Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Orkun Huylu hakkında bilgiler

Pastel Film’in yapımcılığını üstlendiği Zümrüdüanka dizisi yeni sezonuyla izleyicilerden tam not aldı. Dizinin yeni sezonunda kadroya yeni isimler dahil olurken Furkan karakteri öne çıktı. İzleyiciler Zümrüdüanka Furkan kimdir araştırmaya başladı.

17 Ekim 2020 Cumartesi 14:44
Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Orkun Huylu hakkında bilgiler
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka yeni sezona merhaba dedi. Sevilen dizinin yeni sezonunda yeni isimler kadroya dahil edildi. Diziye yeni sezonda katılan karakterlerden biri de Furkan karakteri oldu.

Zümrüdüanka Furkan karakteri


Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken isimlerden biri de Furkan karakteri oldu. Başrollerinde Alp Navruz, Ceren Yılmaz ve Selim Bayraktar’ın yer aldığı diziye yeni sezonda Furkan karakteri dahil oldu. Dizide Furkan karakterini oyuncu Orkun Huylu canlandırıyor.

Orkun Huylu kimdir?

Sektörün yeni isimlerinden biri olan Orkun Huylu Devlet konservatuvarında eğitim almış ve oyunculuk hayatına başlamıştır. Genç oyuncu daha önce Muhteşem Yüzyıl ve Çukur gibi dizilerden yer alarak sektöre giriş yaptıktan sonra Zümrüdüanka dizisine geçti. Genç oyuncu dizide Furkan karakterine hayat verecek.



Son Güncelleme: 17.10.2020 14:44
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Anahtar Kelimeler:
ZümrüdüankaFurkanDizi
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