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Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Orkun Huylu

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Orkun Huylu haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Orkun Huylu konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 27 Ocak 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 19:39
Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Orkun Huylu
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka yeni sezona merhaba dedi. Sevilen dizinin yeni sezonunda yeni isimler kadroya dahil edildi. Diziye yeni sezonda katılan karakterlerden biri de Furkan karakteri oldu.

Zümrüdüanka Furkan karakteri

Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken isimlerden biri de Furkan karakteri oldu. Başrollerinde Alp Navruz, Ceren Yılmaz ve Selim Bayraktar’ın yer aldığı diziye yeni sezonda Furkan karakteri dahil oldu. Dizide Furkan karakterini oyuncu Orkun Huylu canlandırıyor.

Orkun Huylu kimdir?

Sektörün yeni isimlerinden biri olan Orkun Huylu Devlet konservatuvarında eğitim almış ve oyunculuk hayatına başlamıştır. Genç oyuncu daha önce Muhteşem Yüzyıl ve Çukur gibi dizilerden yer alarak sektöre giriş yaptıktan sonra Zümrüdüanka dizisine geçti. Genç oyuncu dizide Furkan karakterine hayat verecek.



Son Güncelleme: 27.01.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
DiziFurkanZümrüdüanka
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