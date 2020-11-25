İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin çalışmaları tamamlandı
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...

Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Orkun Huylu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Orkun Huylu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 25 Kasım 2020 Çarşamba gününde yayınlanan haberimizde Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Orkun Huylu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 19:39
Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Orkun Huylu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka yeni sezona merhaba dedi. Sevilen dizinin yeni sezonunda yeni isimler kadroya dahil edildi. Diziye yeni sezonda katılan karakterlerden biri de Furkan karakteri oldu.

Zümrüdüanka Furkan karakteri


Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken isimlerden biri de Furkan karakteri oldu. Başrollerinde Alp Navruz, Ceren Yılmaz ve Selim Bayraktar’ın yer aldığı diziye yeni sezonda Furkan karakteri dahil oldu. Dizide Furkan karakterini oyuncu Orkun Huylu canlandırıyor.

Orkun Huylu kimdir?

Sektörün yeni isimlerinden biri olan Orkun Huylu Devlet konservatuvarında eğitim almış ve oyunculuk hayatına başlamıştır. Genç oyuncu daha önce Muhteşem Yüzyıl ve Çukur gibi dizilerden yer alarak sektöre giriş yaptıktan sonra Zümrüdüanka dizisine geçti. Genç oyuncu dizide Furkan karakterine hayat verecek.



Son Güncelleme: 25.11.2020 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziFurkanZümrüdüanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Orkun Huylu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisi İhsan karakterini kim canlandırıyor? Serkan Acay biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisi Menekşe kimdir? Doğa Zeynep Doğuşlu yer aldığı dizi ve film yapımları
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin kimdir, nereli yaşı kaç?
Zümrüdüanka dizisi Behram (Menderes Samancılar) kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine kimdir? Gerçek adı ne? Naz Göktan oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine Cansu Dere hayat veriyor
Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya karakteri kimdir? Sezanur Sözen kimdir, nereli, kaç yaşında?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? Hayranları Oktay Kaynarca'ya sordu
Zemheri dizisi neden bitti, dizi neden final oldu? Başka kanala geçer mi, yeniden başlar mı?
2020 Kira Gelir Beyannamesi ne zaman ve nasıl verilecek?
iPhone 12 6 GB ram ile geliyor
Fahrettin Koca kimdir? Doktor Fahrettin Koca nereli ve kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında bilgiler ve biyografisi
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Barış karakteri kimdir?
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu karakteri kimdir? Maruf Otajonov kimdir, nereli, kaç yaşında?
Zümrüdüanka dizisi Deniz kimdir? Gerçek adı ne? Sahra Şaş oynadığı diziler
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor? Bay Yanlış dizi çekim yerleri
Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? Evren Erler kimdir, nereli yaşı kaç?
Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir, nereli yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.