İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Gerçek adı nedir? Orkun Huylu nereli, yaşı kaç?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Gerçek adı nedir? Orkun Huylu nereli, yaşı kaç? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 14 Kasım 2020 Cumartesi tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Gerçek adı nedir? Orkun Huylu nereli, yaşı kaç? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

14 Kasım 2020 Cumartesi 19:39
Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Gerçek adı nedir? Orkun Huylu nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka yeni sezona merhaba dedi. Sevilen dizinin yeni sezonunda yeni isimler kadroya dahil edildi. Diziye yeni sezonda katılan karakterlerden biri de Furkan karakteri oldu.

Zümrüdüanka Furkan karakteri


Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken isimlerden biri de Furkan karakteri oldu. Başrollerinde Alp Navruz, Ceren Yılmaz ve Selim Bayraktar’ın yer aldığı diziye yeni sezonda Furkan karakteri dahil oldu. Dizide Furkan karakterini oyuncu Orkun Huylu canlandırıyor.

Orkun Huylu kimdir?

Sektörün yeni isimlerinden biri olan Orkun Huylu Devlet konservatuvarında eğitim almış ve oyunculuk hayatına başlamıştır. Genç oyuncu daha önce Muhteşem Yüzyıl ve Çukur gibi dizilerden yer alarak sektöre giriş yaptıktan sonra Zümrüdüanka dizisine geçti. Genç oyuncu dizide Furkan karakterine hayat verecek.



Son Güncelleme: 14.11.2020 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziFurkanZümrüdüanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan yer aldığı dizi ve film yapımları
Çocukluk dizisi Hayalet kimdir? Batuhan Gelenler yer aldığı dizi ve film yapımları
Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Gerçek adı nedir? Orkun Huylu nereli, yaşı kaç?
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2020 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Şeref Sözü dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık nerelidir?
Çocukluk Nene karakterini kim canlandırıyor? İpek Çiçek kimdir?
Zümrüdüanka dizisi Behram kimdir? Menderes Samancılar hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisi Döndü’yü kim canlandırıyor? Feyza Işık'ın biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı ne? Leyla Feray oynadığı diziler
Türkiye'nin gıda ve içecek stoğu ne kadar?
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kredi yapılandırma
Güvercin dizisine yeni gelen ve diziden ayrılan oyuncular
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Naciye Ve Kaynanası Hanım kimdir?
Asgari ücrete artış müjdesi? Asgari ücret ne kadar olacak?
Gönül Dağı dizisi Keriman kimdir? Çiğdem Aygün kimdir, nereli yaşı kaç?
Zümrüdüanka dizisi Cihan (İsmail Hacıoğlu) kimdir?
Hastanelerin acil servis ücretleri 2020
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Gerçek adı nedir? Berk Atan nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Musa kimdir? Gerçek adı nedir? Nuri Gökaşan nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal karakterini kim canlandırıyor? Ege Aydan biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.