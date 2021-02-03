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Zümrüdüanka dizisi Furkan karakterini kim canlandırıyor? Orkun Huylu kimdir?

Gün geçmiyor ki Zümrüdüanka dizisi Furkan karakterini kim canlandırıyor? Orkun Huylu kimdir? haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 03.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:40
Zümrüdüanka dizisi Furkan karakterini kim canlandırıyor? Orkun Huylu kimdir?
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka yeni sezona merhaba dedi. Sevilen dizinin yeni sezonunda yeni isimler kadroya dahil edildi. Diziye yeni sezonda katılan karakterlerden biri de Furkan karakteri oldu.

Zümrüdüanka Furkan karakteri

Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken isimlerden biri de Furkan karakteri oldu. Başrollerinde Alp Navruz, Ceren Yılmaz ve Selim Bayraktar’ın yer aldığı diziye yeni sezonda Furkan karakteri dahil oldu. Dizide Furkan karakterini oyuncu Orkun Huylu canlandırıyor.

Orkun Huylu kimdir?

Sektörün yeni isimlerinden biri olan Orkun Huylu Devlet konservatuvarında eğitim almış ve oyunculuk hayatına başlamıştır. Genç oyuncu daha önce Muhteşem Yüzyıl ve Çukur gibi dizilerden yer alarak sektöre giriş yaptıktan sonra Zümrüdüanka dizisine geçti. Genç oyuncu dizide Furkan karakterine hayat verecek.



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:40
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Anahtar Kelimeler:
DiziFurkanZümrüdüanka
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