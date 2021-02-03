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Zümrüdüanka dizisi Döne kimdir? Gerçek adı ne? Asiye Dinçsoy oynadığı diziler

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Zümrüdüanka dizisi Döne kimdir? Gerçek adı ne? Asiye Dinçsoy oynadığı diziler konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 3 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlanan haberimize göz atarak, Zümrüdüanka dizisi Döne kimdir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:45
Zümrüdüanka dizisi Döne kimdir? Gerçek adı ne? Asiye Dinçsoy oynadığı diziler
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Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. İzleyiciler dizide yer alan oyuncuların hayatlarını araştırıyorlar. Merak edilen oyunculardan birisi de Döne karakteri. Döne dizide konakta çalışan olarak karşımıza çıkıyor. Döne ile Niyazi çavuş dizide geçmişe dair sırları bilmektedirler. Ayrıca Niyazi ile Döne’nin arasında da bir ilişki bulunmaktadır. Dizide Döne karakterini Asiye Dinçsoy canlandırmaktadır.

Asiye Dinçsoy Kimdir?

Asiye Dinçsoy, 1979 yılında Aydın’da doğmuştur. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro mezunu olan Döne birçok ödülün sahibidir. Toz Bezi ve Press yapımlarında oyunculukları ile ödül sahibi olmuştur. Ayrıca Elimi Bırakma dizisinde de rol almıştır.

Asiye Dinçsoy’un Rol Aldığı Yapımlar:

  • Eski Köye Yeni Adet
  • Kaygı
  • Toz Bezi (Nesrin)
  • Lal
  • Yozgat Blues
  • Press (Songül)
  • Gelecek Uzun Sürer
  • Hayatın Tuzu (Meryem)
  • Recep İvedik 2 (Yakuza)
  • Fırtına (Helin)

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:45
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