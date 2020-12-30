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Zümrüdüanka dizisi Döne kimdir? Asiye Dinçsoy yer aldığı dizi ve film yapımları

Zümrüdüanka dizisi Döne kimdir? Asiye Dinçsoy yer aldığı dizi ve film yapımları haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 30 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 19:41
Zümrüdüanka dizisi Döne kimdir? Asiye Dinçsoy yer aldığı dizi ve film yapımları
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Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. İzleyiciler dizide yer alan oyuncuların hayatlarını araştırıyorlar. Merak edilen oyunculardan birisi de Döne karakteri. Döne dizide konakta çalışan olarak karşımıza çıkıyor. Döne ile Niyazi çavuş dizide geçmişe dair sırları bilmektedirler. Ayrıca Niyazi ile Döne’nin arasında da bir ilişki bulunmaktadır. Dizide Döne karakterini Asiye Dinçsoy canlandırmaktadır.

Asiye Dinçsoy Kimdir?

Asiye Dinçsoy, 1979 yılında Aydın’da doğmuştur. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro mezunu olan Döne birçok ödülün sahibidir. Toz Bezi ve Press yapımlarında oyunculukları ile ödül sahibi olmuştur. Ayrıca Elimi Bırakma dizisinde de rol almıştır.

Asiye Dinçsoy’un Rol Aldığı Yapımlar:

  • Eski Köye Yeni Adet
  • Kaygı
  • Toz Bezi (Nesrin)
  • Lal
  • Yozgat Blues
  • Press (Songül)
  • Gelecek Uzun Sürer
  • Hayatın Tuzu (Meryem)
  • Recep İvedik 2 (Yakuza)
  • Fırtına (Helin)

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 19:41
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