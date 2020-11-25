Zümrüdüanka dizisi Döne karakterini kim canlandırıyor? Asiye Dinçsoy kimdir?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. İzleyiciler dizide yer alan oyuncuların hayatlarını araştırıyorlar. Merak edilen oyunculardan birisi de Döne karakteri. Döne dizide konakta çalışan olarak karşımıza çıkıyor. Döne ile Niyazi çavuş dizide geçmişe dair sırları bilmektedirler. Ayrıca Niyazi ile Döne’nin arasında da bir ilişki bulunmaktadır. Dizide Döne karakterini Asiye Dinçsoy canlandırmaktadır.
Asiye Dinçsoy Kimdir?
Asiye Dinçsoy’un Rol Aldığı Yapımlar:
- Eski Köye Yeni Adet
- Kaygı
- Toz Bezi (Nesrin)
- Lal
- Yozgat Blues
- Press (Songül)
- Gelecek Uzun Sürer
- Hayatın Tuzu (Meryem)
- Recep İvedik 2 (Yakuza)
- Fırtına (Helin)
Son Güncelleme: 25.11.2020 19:41